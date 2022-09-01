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Исторический центр Одессы хотят внести в список ЮНЕСКО — о чем речь и какие еще украинские объекты являются Всемирным наследием?

Виктория Мельник, редактор сайта 01 сентября 2022, 17:00
Исторический центр Одессы хотят внести в список ЮНЕСКО
Фото: Unsplash

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