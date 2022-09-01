Исторический центр Одессы хотят внести в список ЮНЕСКО — о чем речь и какие еще украинские объекты являются Всемирным наследием?

Украина выступила за ускорение внесения исторического центра города Одесса в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вместе с тем и сама организация полностью поддерживает присвоение историческому центру Одессы звания Всемирного наследия.
Почему это так важно для Украины и мира и какие еще украинские памятки считаются культурным наследием мира – рассказываем далее.
Речь идет о защите культурного наследия во время войны. Министр культуры Александр Ткаченко отмечает, что сейчас это необходимо, чтобы не терять важные памятники украинской нации и наш вклад в мировое наследие.
— Объект (исторический центр города – ред.) признан и охраняется украинским государством.
Он расположен всего в нескольких десятках километров от линии фронта и уже подвергся артиллерийским обстрелам, а 24 июля россияне разрушили часть большой стеклянной крыши и окон Одесского художественного музея 1899 года.
Он расположен всего в нескольких десятках километров от линии фронта и уже подвергся артиллерийским обстрелам, а 24 июля россияне разрушили часть большой стеклянной крыши и окон Одесского художественного музея 1899 года.
В ЮНЕСКО заявили о срочном рассмотрении государствами-членами Комитета всемирного наследия и включении исторических объектов Одессы в список Всемирного наследия.
Unsplash
Комитету также будет предложено внести в список культурного наследия под угрозой объекты в Киеве и Львове, которые уже находятся под защитой ЮНЕСКО.
Комитету также будет предложено внести в список культурного наследия под угрозой объекты в Киеве и Львове, которые уже находятся под защитой ЮНЕСКО.
Гендиректор организации Одре Азуле сообщила о помощи культурным и историческим объектам, находящимся в Одессе. Речь идет о:
Всемирное наследие ЮНЕСКО включает объекты Львова, Киева, Карпат, Черновцов, Крыма и Хмельницкой области.
Для Украины и нашей культуры защита ЮНЕСКО сейчас необходима: Россия ежедневно уничтожает все украинские проявления на нашей земле. Чудом спасенные картины Марии Примаченко — доказательство того, что Россия ненавидит все украинское.
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