Исторический центр Одессы хотят внести в список ЮНЕСКО — о чем речь и какие еще украинские объекты являются Всемирным наследием?

Украина выступила за ускорение внесения исторического центра города Одесса в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вместе с тем и сама организация полностью поддерживает присвоение историческому центру Одессы звания Всемирного наследия.

Почему это так важно для Украины и мира и какие еще украинские памятки считаются культурным наследием мира – рассказываем далее.

Зачем нам быть в списке ЮНЕСКО?

Речь идет о защите культурного наследия во время войны. Министр культуры Александр Ткаченко отмечает, что сейчас это необходимо, чтобы не терять важные памятники украинской нации и наш вклад в мировое наследие.

— Объект (исторический центр города – ред.) признан и охраняется украинским государством.

Он расположен всего в нескольких десятках километров от линии фронта и уже подвергся артиллерийским обстрелам, а 24 июля россияне разрушили часть большой стеклянной крыши и окон Одесского художественного музея 1899 года.

В ЮНЕСКО заявили о срочном рассмотрении государствами-членами Комитета всемирного наследия и включении исторических объектов Одессы в список Всемирного наследия.

Комитету также будет предложено внести в список культурного наследия под угрозой объекты в Киеве и Львове, которые уже находятся под защитой ЮНЕСКО.

Гендиректор организации Одре Азуле сообщила о помощи культурным и историческим объектам, находящимся в Одессе. Речь идет о:

финансировании восстановления Одесского художественного музея и Одесского музея современного искусства, пострадавших из-за войны. Будет привлечен дополнительный персонал, занимающийся охраной музейных коллекций;

поддержке оцифровки не менее 1 тыс. произведений искусства в Одессе, а также документальной коллекции Государственного архива Одессы (предоставят соответствующее оборудование);

снабжении нового оборудования Одесской военной государственной областной администрации для защиты культурных объектов на местах: защитные панели, мешки с песком, огнетушители, огнеупорные ткани.

Читать по теме Искусственный интеллект использует для шедевров — художница Мария Шарлай рисует украинские реалии с помощью сети Художница Мария Шарлай создает шедевры с помощью искусственного интеллекта.

Какие украинские объекты относятся ко Всемирному наследию ЮНЕСКО?

Всемирное наследие ЮНЕСКО включает объекты Львова, Киева, Карпат, Черновцов, Крыма и Хмельницкой области.

Софийский собор, Киево-Печерская лавра и Церковь спаса на Берестове в Киеве;

Исторический центр Львова;

Резиденция митрополитов в Черновцах (университет);

Карпатские леса, деревянные церкви в Карпатах;

Херсонес;

Геодезическая дуга Струве.

Для Украины и нашей культуры защита ЮНЕСКО сейчас необходима: Россия ежедневно уничтожает все украинские проявления на нашей земле. Чудом спасенные картины Марии Примаченко — доказательство того, что Россия ненавидит все украинское.

Подпишись на наш Telegram, чтобы всегда быть в курсе новостей!