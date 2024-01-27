Феномен нашего сопротивления: в Украине запустили курс по истории гражданского общества

С началом полномасштабного российского вторжения на территорию суверенной Украины, абсолютное большинство граждан страны объединилось против наступления оккупантов. Мы видели невероятную силу духа мужчин, голыми руками останавливавших российские танки, цитировали слова отважных женщин, которые указывали направление движения для непрошеных здесь россиян.

Украинское общество тогда удивило не только захватчиков и партнеров, но и самих себя. Так почему мы каждый раз, во время кризиса и опасности, объединяемся и стремимся к свободе?

Об этом можно узнать и подискутировать на курсе истории украинского гражданского общества, совместно созданным проектом Феникс при внедрении Фонда Восточная Европа и Украинского Института. Что это за курс, как туда попасть и для кого он создан — дальше в материале.

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История украинского гражданского общества: образовательный курс

Узнать больше об украинских ценностях, природе революций и феномене массового сопротивления в украинском обществе — раскрыть эти темы предлагает курс об истории украинского общества.

На курсе будут рассматриваться следующие темы:

как проявляются ценности украинцев от независимости и до сих пор;

предпосылки, ход и участники Оранжевой революции;

становление и развитие независимых украинских медиа;

причины и предпосылки Революции достоинства;

преступления РФ на территории АР Крым, политическая и общественная жизнь крымских татар в Украине;

история украинских гражданских движений и общин на Востоке Украины;

сила и влияние объединения общества в кризисных ситуациях.

Для кого создан курс по истории украинского гражданского общества

Среди авторов курса есть Александра Матвийчук, Вахтанг Кебуладзе, Ольга Онух, Севгиль Мусаева, Алим Алиев, Игорь Козловский, Екатерина Зарембо, Тарас Лютый и другие.

Как отмечают на сайте, курс создан для представительниц и представителей общественного сектора, органов государственной и местной власти, педагогов, активной молодежи.

Он также точно будет полезен всем, кто интересуется историей развития украинского общества.

Проходить курс будет онлайн, зарегистрироваться можно по ссылке, а по окончании программы участники смогут получить сертификат, содержащий 0,2 кредита ЕКТС или шесть академических часов, что засчитываются как самообразование.

Не так давно Украина отмечала День Соборности. Диссидент, участвовавший в создании Живой цепи в 1990 году, рассказал, как это было.

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