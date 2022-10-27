Как избавиться от мышей навсегда: проверенные способы борьбы с грызунами

Много веков подряд мыши заводятся на территориях людей. Грызуны обитают в жилых зонах: квартирах, домах и т.д.
У многих это вызывает панику и отвращение, ведь мыши не только имеют неприятный вид, но делают дыры в стенах и плинтусах.
Эффективные способы, как избавиться от мышей, читай в материале.
Много вещей отпугивают мышей. Это касается неприятного запаха для самих грызунов, громких звуков, резких изменений света и ядовитых приманок.
Они очень боятся ультразвука и всегда от него убегают.
Они очень боятся ультразвука и всегда от него убегают.
Однако сквозь стены он не может проходить, поэтому если у тебя завелись мыши, нужно установить специальные приборы.
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