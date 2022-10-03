Пятна от крови — не приговор. Как отстирать одежду и не испортить ее

Иногда бывает так, что на одежду попадает кровь. Мы можем порезать палец, сбить колено или кровь пойдет носом. Не хочется выбрасывать любимую вещь. Мы расскажем, как отстирать кровь.

Прежде всего, нужно запомнить — нельзя стирать одежду с пятнами от крови в горячей воде. Кровь “закипает” и еще больше въедается в ткань.

Стирать вещи нужно в холодной воде, менее 40°С.

Если пятно свежее, то одежду можно замочить в холодной воде и попытаться отстирать руками и мылом. Если пятно все еще осталось, нужно нанести раствор нашатырного спирта (делай это в перчатках и маске) и подождать 15 минут, снова постирать.

Как вывести пятна крови на светлых вещах

Пятна от крови на светлой ткани поможет вывести перекись водорода. Надо потереть пятно кубиком льда, затем замочить его с перекисью и оставить на 15 минут. Затем постирать. Старые пятна от крови поможет отстирать обычное хозяйственное мыло.

Однако перекись следует применять к плотным материалам, например, постель. Шелковым изделиям она только повредит. Также она подходит светлым тканям, разноцветные вещи может испортить.

Сначала следует протестировать этот способ на менее видимой части одежды.

Если ты не хочешь стирать вручную, можно применить некоторые уловки при использовании стиральной машинки. Надо выбрать режим, в котором температура при стирке не выше 40°C, к порошку добавить немного соли или нашатырного спирта, или специального пятновыводителя.

Как отстирать кровь на джинсах

Если свежее пятно от крови оказалось на джинсах, не стоит его тереть. Надо положить под пятно чистое, смоченное в холодной воде полотенце и дать ему впитать излишки крови.

Промой полотенце под проточной водой и повторяй, пока оно не перестанет впитывать в себя кровь. Затем замочи джинсы в холодной воде на час и постирай в стиральной машинке с пятновыводителем.

Как удалить пятна крови из футболки

Удалить пятна на футболке можно с помощью картофельного крахмала. Надо сделать раствор крахмала с водой до консистенции густой сметаны. Вещь замочить в холодной воде, затем на пятно выложить крахмал и оставить на 5 минут. После вещь нужно хорошо прополоскать и постирать в машинке.

Вывести пятно крови может помочь и солевой раствор. Сделай в миске слабосоленый раствор воды, замочи в ней вещь с пятном на несколько часов, а затем постирай в машинке при температуре менее 40°C.

Все мы порой бываем неаккуратными, а страдает наша одежда. Раньше мы рассказывали, как отстирать шоколад.

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