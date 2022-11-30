Как получить гражданство США 2022 украинцам: все возможные методы получения

Гражданство США дает возможность не только жить, работать и учиться, но и получать медицинскую, юридическую помощь в Америке и голосовать.

Кроме того, существуют и минусы жизни в США — дорогостоящая стоимость получения гражданства, сложное его получение и высокие налоги на прибыль.

Но если ты решился(-лась) переезжать в Америку, то нужно знать, как получить гражданство США в 2022 году.

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Как получить гражданство США

Гражданство Америки можно получить несколькими путями. Например:

натурализация (если долго проживаешь с официальным статусом ПМЖ);

если пройдешь службу в армии США (только после того, как получишь грин-карту);

если выиграешь грин-карту;

есть супруг, супруга или ребенок американского гражданина;

если попросишь убежище.

Как получить гражданство США 2022: условия

если хотя бы один из родителей является гражданином США;

если проживаешь там на законных основаниях (статус LPR) от трех до семи лет в случае брака с американцем(-кой);

документ, который подтверждает факт прохождения военной службы в американской армии (один год);

если родился(-лась) в Штатах от родителей-иностранцев.

Для того чтобы податься на американский паспорт, нужно достичь совершеннолетия, знать конституцию США, язык и не иметь судимостей.

Как получить гражданство США

По рождению. Дети американцев, вне зависимости от того, в какой стране родились, могут получить гражданство. Для этого нужны только паспорта родителей. Если, например, украинка родила малыша в Америке, он может получить гражданство. Натурализация. Если ты много лет живешь в США, можно подать заявку в Службу гражданства и иммиграции, которая уполномочена в рассмотрении кандидатур и предоставлении гражданского статуса. Green Card. Она дает возможность на жизнь и трудоустройство в Америке.

Чтобы получить его, нужно предоставить веские доказательства наличия оснований для получения статуса, пройти языковой тест (Civic test), а также сдать экзамен по истории и политическому устройству американского государства.

Как получить гражданство США украинцам

Если ты не живешь в США много лет, не выиграл(-а) грин-карту и не имеешь супруга(-у) с американским гражданством, можно поехать и пожить в Америке благодаря специальной программе.

В этом году Америка разрешила въезд в США украинцам в упрощенной форме.

Она называется Uniting for Ukraine. Но это — не получение гражданства, а только путь к нему. Программа дает возможность два года жить в США.

В конкурсе могут участвовать украинцы и их партнеры даже без украинского гражданства.

Главное условие — нужно проживать в Украине до российского вторжения (переезжаешь в результате войны).

У тебя должен быть спонсор в США, который покроет финансовые вопросы и заполнит специальную форму I-134. Ее проверяет Служба гражданства и иммиграции США.

Спонсором может быть гражданин США, который обеспечивает и имеет высокий доход в Америке.

Заполнить заявку можно тут.

Ранее мы писали о том, куда ты можешь поехать без визы.

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