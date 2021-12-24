Как празднуют Рождество христиане западного обряда — блогер о своем опыте и семейных традициях

Не так давно наша страна начала праздновать Рождество западного обряда, или, как говорят, католическое Рождество, на официальном уровне.

Так как у нас в стране больше православных верующих, для них остается загадкой, что же такого в Рождестве, которое отмечают 25 декабря, и почему его празднуют больше, чем Новый год.

Ведь православные, наоборот, большее значение придают Новому году. А потом уже празднуют Рождество.

Иногда с традициями и колядками, а иногда тихо в семейном кругу.

Также празднование Рождества западного обряда и очень трепетное отношение к нему наблюдается у культур запада, где больше всего католических верующих. Чаще всего мы можем это видеть в фильмах и сериалах.

Блогер Александра Голоунина празднует со своей семьёй Рождество именно 25 декабря, и она согласилась поделиться с нами традициями ее семьи.

— Я не знаю, в чем особенность католического от православного в деталях, но могу поделиться своим опытом празднования католического Рождества.

В нашей семьи есть две части празднования — Сочельник, 24-го декабря вечером, и само Рождество 25-го.

Александра говорит, что у них принято садиться за стол с первой звездой, а сам ужин должен быть постный — без мяса.

— В моей семье никто не постится, но эту традицию соблюдаем. На столе не менее 12 блюд.

Перед началом ужина 24-го мы читаем писание из Библии и обмениваемся друг с другом кусочками проскирки (символ хлеба) с приятными пожеланиями.

— 25-го уже праздничный день, обычно мы запекаем утку. И ездим в костёл на праздничную рождественскую мессу, — говорит девушка.

Блогер рассказывает, что подарки кладут под ёлку в ночь с 24 на 25 декабря. А в Рождественское утро все собираются рано под ёлкой, ищут своё имя и открывают подарки.

— Последние пару лет мы обмениваемся виш-листами — так всегда понятно, кто что хочет и будет рад получить. А подарки нам приносит Святой Николай, он же Санта Клаус, а не Дед Мороз.

Рождественское меню

Я уже упомянула утку 25-го декабря. Но в сам Сочельник обязательно на столе должна быть кутя, рыба, соленья и все, на что хватит фантазии.

— Также раньше бабушка готовила разные пирожки с начинками, но после ее смерти сил поддерживать эту традицию нет.

Если честно, наш семейный праздник Рождества — про семью и какие-то приятности, волшебство. Таких нежелательных приключений, как показывают в фильмах, у нас не бывает.

Про подготовку Рождества с детьми Александра говорит, что главное, чтобы не мешали. Если могут чем-то несложным помочь, то помогают.

А как же Новый год?

Из-за того, что в фильмах мы больше видим празднование Рождества, а самому Новому году времени не уделяют, у нас создается впечатление, что католики Новый год не празднуют вообще.

Но это не совсем так.

Нет, Рождество не отменяет Новый год, но основной праздник и “застолье” с подарками у нас все-таки на Рождество. Новый год уже кто как хочет, так и отмечает, не обязательно уже всей большой семьей.

А чтобы ваш стол был наполнен вкусными и полезными блюдами, нужно заранее продумать меню на Новый год. Выбирай себе рецепты: попробовав эти блюда, ты обязательно захочешь приготовить их снова.