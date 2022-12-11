Экологичный, душистый и своими руками: как сделать новогодний венок

Праздник близится! Конечно, рождественские каникулы в этом году совсем не такие, к каким мы привыкли. К тому же из-за значительного роста цен, отсутствия электроэнергии и вынужденных расходов украинцев на необходимые во время таких критических ситуаций вещи, не все могут приобрести красивые новогодние украшения.
Но каждый сможет сделать любимые украшения своими руками! К примеру, елочный венок на двери. Редакция Вікна-новини собрала для тебя несколько инструкций по изготовлению новогодних венков дома.
Простейшая пошаговая инструкция — используй несколько толстых веток елки, нити, клей-пистолет и новогодние шарики.
Конечно, украшать такой венок ты можешь по своему вкусу: вместо шариков можно использовать орешки и сушеные кусочки апельсина — так венок будет еще и ароматным!
Для изготовления этого венка тебе понадобятся:
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Картон нужен для основания нашего венка. Если клеить шишки на картон, венок точно не развалится и в течение последующих лет.
Технология изготовления такая же, как и для венка из шишек. Вместо последних используй сушеные пряности: палочки корицы, кожуру мандарина, кусочки сушеных апельсинов, бадьян и веточки ели или сосны.
Все эти компоненты можно приклеить или примотать веревкой, нитками красивого цвета.
Кроме красоты такой декор наполнит твой дом волшебным новогодним ароматом!
Кроме красоты такой декор наполнит твой дом волшебным новогодним ароматом!
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