Экологичный, душистый и своими руками: как сделать новогодний венок

Праздник близится! Конечно, рождественские каникулы в этом году совсем не такие, к каким мы привыкли. К тому же из-за значительного роста цен, отсутствия электроэнергии и вынужденных расходов украинцев на необходимые во время таких критических ситуаций вещи, не все могут приобрести красивые новогодние украшения.

Но каждый сможет сделать любимые украшения своими руками! К примеру, елочный венок на двери. Редакция Вікна-новини собрала для тебя несколько инструкций по изготовлению новогодних венков дома.

Как сделать новогодний венок из елки своими руками

Простейшая пошаговая инструкция — используй несколько толстых веток елки, нити, клей-пистолет и новогодние шарики.

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Смотай и зафиксируй клеем ветки елки в форме круга. На нити нанизывай часть своих шариков так, чтобы они висели. Другую часть приклей к веточкам. Фиксировать такой венок на двери можно с помощью дротиков или лент.

Конечно, украшать такой венок ты можешь по своему вкусу: вместо шариков можно использовать орешки и сушеные кусочки апельсина — так венок будет еще и ароматным!

Как сделать новогодний венок из шишек своими руками

Для изготовления этого венка тебе понадобятся:

шишки;

белая акриловая краска или белая гуашь;

кисточка и чистая сухая губка;

клей-пистолет;

картон;

веревка.

Картон нужен для основания нашего венка. Если клеить шишки на картон, венок точно не развалится и в течение последующих лет.

Сухие шишки окрась в белый цвет. Вырежь круг в картоне, который станет основой для твоего венка. Не забудь вырезать еще один круг внутри — это будет основание в виде бублика. Обмотай это основание веревкой, оставив петельку для крепления венка к двери. Так и шишки будут лучше клеиться, и вид венка будет более эстетичным. Выжимай на шишку клей и размещай ее на своей основе. Для декора можешь использовать душистые пряности, сушеные фрукты или гирлянду на батарейках — получится отлично!

Как сделать венок из специй своими руками

Технология изготовления такая же, как и для венка из шишек. Вместо последних используй сушеные пряности: палочки корицы, кожуру мандарина, кусочки сушеных апельсинов, бадьян и веточки ели или сосны.

Все эти компоненты можно приклеить или примотать веревкой, нитками красивого цвета.

Кроме красоты такой декор наполнит твой дом волшебным новогодним ароматом!

Новый украинский рождественский тренд — деревянные украшения! Раньше мы рассказывали тебе, как украсить свой дом экологичными игрушками и что для этого необходимо.

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