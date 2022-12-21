Непросто, но очень красиво: как сделать оленя из проволоки

Во всем мире началась подготовка к рождественским праздникам. В этом году многие украинцы скептически относятся к праздничным приготовлениям, ведь нужно в первую очередь купить приспособления для жизни без света и тепла.
Но если ты все же хочешь создать в своем доме уют и праздничную атмосферу, много денег на декор тратить не надо.
Можно своими руками смастерить, например, снеговика из носков или оленя из проволоки. Как сделать оленя из проволоки — читай в материале.
Новогодний олень, сделанный данным образом, может украсить не только комнату в доме, но и загородный участок, территорию возле входа в квартиру.
К тому же создание таких фигурок — это отличный способ провести время с детьми весело и полезно.
К тому же создание таких фигурок — это отличный способ провести время с детьми весело и полезно.
Для того чтобы изготовить новогоднюю подделку, нужно взять:
От проволоки зависит размер оленя. Если ты хочешь создать высокую, большую фигуру (до 1 м), нужно взять материал из сечением 2–4 мм (проволока из железа или алюминия).
В первую очередь нужно найти подходящий шаблон в соцсетях. Затем распечатать его на бумаге.
Если ты делаешь большого оленя, то из листа нужно вырезать контур, наклеить на картон и вырезать с помощью ножниц.
Если ты делаешь большого оленя, то из листа нужно вырезать контур, наклеить на картон и вырезать с помощью ножниц.
После этого нужно зафиксировать фигуру в вертикальном положении. Возле нее поставить настольную лампу, а за ней — листок ватмана. Когда у тебя получится контур, нужно обвести его карандашом.
Для того чтобы сделать основу, возьми хорошую проволоку. Чтобы соединять между собой элементы, нужно взять аппарат для сварки и скрутки, нитки и скотч.
Наверное, больше всего ожидают зимних праздников и подарков дети. Еще одной причиной ожидания новогодних праздников являются зимние каникулы. Читай, когда у твоего ребенка начнутся зимние каникулы 2022–2023.
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