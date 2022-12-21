Непросто, но очень красиво: как сделать оленя из проволоки

Во всем мире началась подготовка к рождественским праздникам. В этом году многие украинцы скептически относятся к праздничным приготовлениям, ведь нужно в первую очередь купить приспособления для жизни без света и тепла.

Но если ты все же хочешь создать в своем доме уют и праздничную атмосферу, много денег на декор тратить не надо.

Можно своими руками смастерить, например, снеговика из носков или оленя из проволоки. Как сделать оленя из проволоки — читай в материале.

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Как сделать оленя из проволоки и что для этого нужно

Новогодний олень, сделанный данным образом, может украсить не только комнату в доме, но и загородный участок, территорию возле входа в квартиру.

К тому же создание таких фигурок — это отличный способ провести время с детьми весело и полезно.

Для того чтобы изготовить новогоднюю подделку, нужно взять:

пинцет;

линейку;

ручку;

проволоку;

ватман;

бумагу;

кусачки;

плоскогубцы;

кнопки;

молоток;

ножницы;

малярный скотч;

нитки;

краски.

От проволоки зависит размер оленя. Если ты хочешь создать высокую, большую фигуру (до 1 м), нужно взять материал из сечением 2–4 мм (проволока из железа или алюминия).

Олень из проволоки своими руками

В первую очередь нужно найти подходящий шаблон в соцсетях. Затем распечатать его на бумаге.

Если ты делаешь большого оленя, то из листа нужно вырезать контур, наклеить на картон и вырезать с помощью ножниц.

После этого нужно зафиксировать фигуру в вертикальном положении. Возле нее поставить настольную лампу, а за ней — листок ватмана. Когда у тебя получится контур, нужно обвести его карандашом.

Как сделать оленя: пошаговая инструкция

Для того чтобы сделать основу, возьми хорошую проволоку. Чтобы соединять между собой элементы, нужно взять аппарат для сварки и скрутки, нитки и скотч.

Для начала с помощью проволоки нужно сделать плоские фигуры: тулуб, голову, рожки и ноги. После этого сделай элементы для того, чтобы фигура была объемной (кольца из проволоки). Диаметр колец должен быть разным. Это зависит от того, в какое место ты будешь их крепить. Нужно начать с лица, потом крепят следующее кольцо. По всему корпусу сначала нужно закрепить до десяти колец. По ходу работы добавляй остальные кольца. Если делаешь маленькую фигурку, то расстояние между кольцами должно быть до 7 см, а если большую — до 17 см. Кольца необходимо соединить по бокам кусочками проволоки. Их нужно протянуть от лица до хвоста и хорошо закрепить линии. Также нужно сделать и ноги оленя (проволоку к кольцам). А для того, чтобы ноги были объемными, нужно добавить побольше широких колец. После этого нужно прикрепить рожки и ушки (тоже из проволоки). Фиксировать конструкцию необходимо очень надежно, чтобы фигура была крепкой и не разломалась под влиянием ветра (если будет стоять на улице).

Наверное, больше всего ожидают зимних праздников и подарков дети. Еще одной причиной ожидания новогодних праздников являются зимние каникулы. Читай, когда у твоего ребенка начнутся зимние каникулы 2022–2023.

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