Чтобы сохранить тепло надолго: как утеплить пластиковые окна

Самое главное правило для того, чтобы пережить тяжелые холода — это сохранить тепло в доме. Если у тебя в квартире много обогревателей, но не утеплены окна, то в результате получишь только большие платежки за электроэнергию.

Как утеплить пластиковые окна — читай в материале.

Как утеплить пластиковые окна и в каком месте утекает воздух

Для того чтобы узнать, где появились щели в окне, через которые проходит воздух, нужно воспользоваться следующими способами:

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Возьми спички или зажигалку. Аккуратно поднеси огонь к окну и проведи по всему периметру рамы. Это не новый способ проверки, но достаточно надежный.

Если нет спичек или зажигалки, просто проведи рукой вдоль рамы. Обследуй всю пластиковую оконную раму и места ее примыкания к стене, чтобы определить, откуда поступает холодный воздух в квартиру.

Как утеплить пластиковые окна и с чего начать

Пластиковые окна имеют свои слабые места. Если не удается определить, откуда же убегает тепло, нужно знать о проблемных зонах металлопластиковых систем.

Например:

Уплотнитель из резины. Он проходит между стеклопакетом и рамой.

Штапик. Он закрепляет стеклопакет.

Оконная фурнитура.

Место, где металлопластиковая рама примыкает к откосам, отливу и подоконнику.

Также в окне можно не заметить микротрещины. Но именно они нарушают герметичность окна.

Как утеплить пластиковые окна и кто это может делать

После того как обнаружены дефекты, связанные с утеплением, нужно подумать о том, кто займется их устранением.

Если у тебя возникли проблемы с уплотнителем створки, утеплителем и фурнитурой, то такие задачи нужно положить на плечи мастера.

Но если проблемные места в окнах — это откосы и отливы, то можешь попробовать починить самостоятельно.

Важно помнить, что если ты живешь не на нижних этажах, то в целях безопасности все ремонтные работы, касающиеся окон, лучше отдавать мастеру.

Как утеплить пластиковые окна и какими материалами это делают

Чтобы утеплить пластиковые окна в своем доме, можешь купить в строительном магазине что-то из этого списка:

пенопласт;

минеральная вата;

герметики;

монтажная пена;

специальные смеси.

Доступные способы утепления пластиковых окон на зиму

Тщательно вымой стеклопакет. Помой окно снаружи и внутри. При этом используй специальные средства для мытья окон. Они состоят из этилового или нашатырного спирта, а это дает возможность не только качественно помыть окна, но и избежать разводов на стекле. Это важно, ведь обычное прозрачное стекло имеет низкий уровень прозрачности для инфракрасных лучей, которые передают тепло. Так же помой оконную раму, чтобы хорошо и качественно прикрепить выбранный утеплитель. Установи теплосберегающую пленку на все окно. Благодаря пленке снизятся теплопотери из дома почти на 50% (это довольно много). Установи энергосберегающий стеклопакет. Отрегулируй оконную раму, подтягивания крепления с помощью шестигранника (если есть небольшой перекос створок). Он часто есть в новых квартирах в связи с тем, что дом начинает давать усадку. Замени резиновый уплотнитель, если появились микротрещины или старый потерял свою эластичность. Используй монтажную пену для утепления. Как правило, она нужна при наличии сквозняка с окна между подоконником и оконной рамой либо между откосами и окном.

Однако одним утеплением окон не согреешься. Ранее мы рассказывали, как выбрать обогреватель.

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