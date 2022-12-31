Вера в мечту подарит крылья! Как загадывать желание на Новый год, чтобы оно сбылось

Каким бы не казался год тяжелым, мы все равно находим чего желать на будущее. Особонно всех украинцев сейчас объединила одна мечта. Мы ежедневно продолжаем для нее работать, но есть идея еще и пожелать ей сбыться в один из самых больших зимних праздников.

Однако как загадывать желание на Новый год, чтобы оно сбылось? Существует множество традиционных способов, но каждый выбирает себе по вкусу.

Но если ты хочешь изменить традицию или вообще придумать собственную, то можно вдохновиться вариантами загадывания желаний ниже. Действуют ли они, мы сможем проверить уже совсем скоро.

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Желание в пепел и игристое

Наиболее очевидным способом загадать желание на Новый год есть именно этот вариант. Однако некоторые не знают, как его правильно делать, поэтому появляется немало вариаций.

В оригинале следует написать свою мечту на бумаге, поджечь ее с помощью свечи, высыпать пепел в игристое вино и выпить. Кажется просто? Тогда попробуй это сделать пока часы бьют полночь.

Также существует более простая и интересная вариация этого способа. Для нее тоже понадобится твое желание и игристое, но на этот раз обойдемся без огня. Просто стоит за час до полуночи бросить в бокал три лепестка любого цветка, мысленно вспомнив желание, а когда начнется бой курантов, напиток нужно выпить.

Бутылка полна желаний

Еще один способ загадать желание тоже требуется иметь при себе игристое, бумагу и, конечно, заветную мечту.

Ее необходимо написать на бумажке в новогоднюю ночь, а затем спрятать в бутылку, желательно маленькую, и залить все это игристым из своего бокала. Хранить этот талисман необходимо до тех пор, пока не исполнится желание.

Волшебство и баночка желаний

Конечно, некоторым одного желания будет мало как на целый год. Не стоит унывать, а лучше следовать следующей инструкции.

В первую очередь необходимо подготовить баночку, которую можно легко закрыть.

Затем положить в нее бумажки, на которых записаны желания на следующий год. Также емкость можно наполнить маленькими веточками елки, конфетти и даже обертками конфет. Делать это следует за неделю до Нового года.

Однако закрывать банку нужно, только когда куранты пробьют полночь. А вот открыть ее можно будет только через год, чтобы проверить, какие из всех желаний сбылись.

Монетка как талисман

Достаточно простой, но интересный способ загадать желание. В полночь нужно взять в руки монетку, посмотреть на нее и мысленно рассказать ей о своей мечте.

Когда куранты пробьют в последний раз, монетку необходимо спрятать в сокровенное место.

Затем ее нужно носить с собой как талисман, что поможет выполнить заветное желание.

Горький привкус исполнения желаний

Некоторые способы могут быть не совсем приятными, но оттого не менее действенными.

Например, кое-кто любит под бой курантов жевать горошину перца.

Пока ее вкус горчит и жжет, необходимо подумать о своем желании и вскоре оно сбудется.

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