Голодные игры за БигМак: как заказать доставку из McDonald’s

Недавно в Киеве возобновили работу три ресторана популярной сети McDonald’s. Но вот незадача, местные жалуются на то, что им никак не удается заказать любимую еду.

Так в чем же дело? Почему не удается заказать доставку McDonald’s в Glovo после открытия заведений в Киеве?

Читай, как заказать доставку из McDonald’s в Киеве и возможно ли это сделать, в материале.

Сейчас также смотрят

Как заказать доставку из McDonald’s: доставка в Киеве

Целых полгода украинцы ждали открытия заведений американской сети фастфуда McDonald’s.

В интернете пользователи сети частенько скидывали непроверенную информацию о том, что вот-вот McDonald’s откроет двери для своих посетителей то в Киеве, то во Львове.

Несколько раз эти слухи опровергали в украинском PR-отделе компании — и вот, час полакомиться любимой всеми картошкой фри настал!

Люди из всего Киева и окрестностей ехали на левый берег города за фаст-фудом и атмосферой заведения.

Известно, что сейчас в столице работает только три заведения McDonald’s, и все они открыты только на доставку.

Как заказать доставку из McDonald’s: в каких районах Киева работают заведения

Пока что в Украине работает только три заведения McDonald’s, и все они — в левобережной части Киева. На Гагарина, 2-А, Бажана, 3-Б и Гришка, 7.

Уже в октябре эти рестораны будут ждать посетителей. Можно будет съесть чизбургер на месте, забрать заказ на McDrive и с помощью экспресс-окон.

Как заказать доставку из McDonald’s — Киев

McDonald’s можно заказать с 9:00 до 21:00 через компанию-партнера McDonald’s Glovo.

Вот только не все местные могут воспользоваться этой привилегией.

Доставить любимое меню работник Glovo может только для жителей левого берега. На правом берегу приложение не работает.

Как заказать доставку из McDonald’s и почему не удается сделать заказ с доставкой

Украинские психологи говорят, что ажиотаж вокруг McDonald’s сегодня — это не что иное, как психологическая привязанность.

Блюда из McDonald’s будто бы возвращают нас в прежнее, довоенное время. Люди хотят насладиться любимыми мак-меню, но не могут это сделать из-за разных причин.

Сейчас в приложении Glovo ресторан McDonald’s не работает. Он не появляется на экране телефона. Возможно, это технический сбой в системе или возникли проблемы с количеством курьеров.

Когда будет работать McDonald’s в других городах

Совсем скоро McDonald’s откроет на доставку другие заведения в Киеве, а в октябре — и в других городах Украины.

Сейчас известно то, что фаст-фуд будет работать, как все остальные заведения (закрываться во время воздушной тревоги и кормить посетителей до 23:00).

McDonald’s: как еще можно заказать

Сейчас на разных сайтах в Украине пользователи сети выставляют объявления о продаже блюд из Мака. Они предлагают доставить мак-меню по двойному тарифу и отдельной плате за дорогу.

Такие объявления пользуются спросом, например, на сайте ОLХ. Продавцы даже могут отправить ваш заказ в другой город с помощью почты. Но в каком состоянии ты получишь наггетсы или гамбургер — вопрос.

Цены на McDonald’s 2022

McDonald’s всегда славился не только скоростью приготовления и вкусом блюд, но и демократичными ценами.

К сожалению, в октябре этого года цены на все позиции в меню изменились. Это связано с ростом курса доллара и цен на продукты.

Итак, если ты захочешь заказать в доставке БигТейсти, то придется заплатить не 112 грн, как до войны, а 154. Если утром, спеша на работу, ты захочешь насладиться вкусом и ароматом кофе с Мака, придется выложить от 25 до 48 грн.

Дабл Чизбургер меню теперь стоит 143 грн, а БигМак — 152 грн.

У киевлян еще один любимый фастфуд — киевская перепичка. Это блюдо должны попробовать все, кто посещает столицу. А если ты хочешь отведать его уже сейчас, то держи рецепт киевской перепички от Владимира Ярославского.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!