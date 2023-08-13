Яркий, аскетичный и сочетание с природными материалами: какой дизайн спальни сейчас в тренде

Конец лета может стать идеальным временем для ремонта или обновления собственного дома. Но если уж и обновлять вид собственного дома или квартиры, то стоит узнать основные течения стиля в интерьере.

Какие стили в интерьере сейчас модны, и какой лучше подойдет для твоей спальни, редакция Вікна-новини расспросила у дизайнера интерьеров и архитектора Софии Кийко.

Дизайн спальни

— Тренды в интерьере меняются значительно медленнее, чем, например, в одежде, так что не нужно бояться, что желанный ремонт станет устаревшим через год-два, — объясняет дизайнер и архитектор София Кийко.

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Вот подборка стилей, которые актуальны сейчас и будут ещё долго такими оставаться.

Ваби-саби

Стиль ваби-ваби родом из Японии. Интерьеры можно назвать аскетичными, здесь почти нет или совсем отсутствует декор, лишняя мебель и искусственные материалы.

В интерьере много дерева, глины и натурального текстиля, а сами материалы грубо обработанные с яркими фактурами. Все цвета теплые, естественные, землянистые.

Сюда прекрасно впишется отреставрированная мебель и предметы быта. Аутентичный стиль в нашей местности воспроизвести совсем непросто, но его интерпретация точно найдет своих поклонников, — объясняет дизайнер.

— Для интерпретации ваби-саби пригодятся корзины и мебель с плетеными элементами, панно из глины или веревки, глиняные люстры и декоративные элементы.

Дизайн спальни в стиле минимализм

Минимализм — один из самых узнаваемых стилей, он не теряет своей актуальности уже много лет.

— Нужно понимать, что минимализм — это не только стиль в дизайне, но и стиль жизни. Поэтому стоит трижды подумать, выбирая этот стиль для своего дома, подойдет ли он тебе, — отмечает дизайнер.

Для него присуща сдержанная, преимущественно нейтральная цветовая палитра. Из материалов используют дерево и бетон. Поверхности ровные, двери скрытого монтажа, корпусная мебель встроена, отсутствуют лишние элементы декора.

Спальня в стиле джапанди

Полюбившийся большому количеству дизайнеров стиль уже не первый год находится в топе по количеству новых проектов. Это микс японского и скандинавского стилей.

Он напоминает ваби-саби, но менее аскетичен.

Такому стилю характерны тёплые оттенки, природные текстуры, небольшое количество декора и много свободного пространства.

Спальня, выполненная в этом стиле, будет очень уютным и спокойным местом для отдыха после тяжелого дня.

Яркий, аскетичный и сочетание с природными материалами: какой дизайн спальни сейчас в тренде / 3 Фотографии

Мидсенчюри модерн: дизайн спальни

Стиль для ценителей винтажа, а именно 1950-1960 годов. Он только начинает появляться в Украине, поэтому выглядит свежо и интересно.

— В отличие от предыдущих стилей, мидсенчюри (midcentuary) отличается яркими цветами, множеством декора и мебели. Шкафы и другая корпусная мебель не встроены, а стоят на ножках.

Это тот интерьер, который можно годами дополнять новыми находками из винтажных магазинчиков и рынков. А мебель, созданная дизайнерами тех лет, станет изюминкой твоей спальни, — советует София Кийко.

Яркий, аскетичный и сочетание с природными материалами: какой дизайн спальни сейчас в тренде / 3 Фотографии

Спальня в современном стиле: контемпорари

Другими словами, современный стиль. Его отличительные черты — это лаконичность, элегантность, функциональность. Стиль легко совмещать с другими современными течениями в интерьере.

Большое внимание уделяют игре света и тени, предусматривают разные сценарии освещения.

— Интерьер в стиле контемпорари всегда разбивают на базовые и акцентные элементы, выделяемые с помощью цвета или текстуры. Акцентами могут служить декор, отдельные элементы мебели или одна из стен.

Преобладают ровные матовые поверхности, для акцентов выбирают керамогранит, зеркало, микроцемент, рельефные панели и древесину — в том числе на стенах, — заключает архитектор и дизайнер.

Раньше мы также рассказывали, в каких стилях сейчас лучше сделать кухню — читай об этом в материале.

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