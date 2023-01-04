Запах мандаринов, хруст снега и ожидание чуда — три книги с новогодней атмосферой

Если у тебя не получается создать праздничную атмосферу, ведь даже погода не радует снегом, мы знаем, что делать. Окунуться в мир зимней сказки можно благодаря книгам с новогодней атмосферой. Увлекательные сюжеты и эмоции, которые чувствуешь сквозь страницы, спасут ситуацию! Держи подборку книг, которые точно не позволят тебе заскучать.

Книги с новогодней атмосферой — подборка зимней литературы

Подборкой книг поделилась практический психолог Юлия Ворман. Все они подходят для взрослых и подростков, имеют интересный сюжет, неожиданные повороты и выразительные детали. А главное, ты ощутишь атмосферу праздников. Так что если это именно то, чего тебе не хватает, выбирай одну из этих книг и погружайся в чтение.

Рождественский пес, Д. Глаттауэр

Эта книга рассказывает о Максе, который ненавидит Рождество и решает спастись от праздников бегством, путешествием на Мальдивские острова. Но остается проблема: не с кем оставить Курта, его неприхотливого пса, который почти все время находится в состоянии абсолютного покоя.

Сейчас также смотрят

Катрин — девушке, с которой Макс познакомился в интернете, — сегодня 30 лет. Ее родители не могут смириться с тем, что дочь не нашла себе избранника: мужчину элегантного, умного, богатого, со вкусом и хорошими манерами. И тут появляется пес Курт со своим странным хозяином.

Рождество с красным кардиналом, Ф. Флэгг

Неутешительный диагноз разрушает его планы. Освальд узнает, что жить ему осталось немного. Обыденные его проблемы становятся смешными. Он решает: к черту Чикаго! Впереди — Рождество. Последнее для Освальда.

Встретить Рождество мужчина планирует в отдаленном городке Лост-Ривер. Кажется, время забыло об этом месте. Почтальоны передвигаются на лодках, а местные женщины — члены тайного сообщества, которое делает добрые дела.

Люди здесь неспешны и загадочны, в воздухе стоит аромат лимонного пирога. Однажды Освальд заглядывает в местный магазин, в котором живет птичка по имени Джек. Начинаются приключения…

В канун Рождества, Р. Пилчер

Случайно перед Рождеством в старом здании собирается яркая компания. Пять человек всех возрастов, занятий и интересов. Первый пережил тяжелую потерю, у второй разбитое сердце, третий разводится с женой…

У каждого своя печаль. Горящий камин, аромат кофе и шум прибоя может спасти ситуацию. Каждый рассказывает свою историю, сплетающуюся в одну рождественскую сказку, тихую, как снег за окном.

Раньше мы рассказывали о топ-5 украинских книгах для прочтения зимой.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!