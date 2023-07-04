Путешествия и вдохновение

Гадания на любимого и поиски цветка папоротника: таинство празднования Ивана Купала

Анастасия Кожушко, региональный журналист программы Вікна-Новини 04 июля 2023, 18:15
Коли Івана Купала 2022 року Традиції та обряди в Україні
Фото: Pexels

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