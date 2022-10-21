Когда сажать тюльпаны: главные правила посадки цветов осенью

Красивые весенние цветы, кроме своей привлекательности, имеют еще одно достоинство — неприхотливость.

Но, как и за другими цветами, за тюльпанами нужен хотя бы минимальный уход.

Если говорить о посадке, то высаживать их лучше в грунт с наступлением осенних дождей, не в начале осени.

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Когда сажать тюльпаны, каковы правила их посадки и на какую глубину нужно сажать тюльпаны — читай в материале.

Когда сажать тюльпаны

Лучше всего сажать тюльпаны с начала октября до начала декабря.

Если ты сделаешь все правильно, то луковицы тюльпанов смогут пустить корни перед тяжелыми холодами.

Осенняя посадка тюльпанов хороша еще и тем, что они зацветают на пару недель раньше тех цветов, которые высаживают весной.

Как сажать тюльпаны осенью

В первую очередь подготовь почву. Место должно быть солнечным, защищенным от ветров. Подбери рыхлую, нейтральную или слабощелочную почву (лучше всего песчаную). Если ты сажаешь тюльпаны в глинистый грунт, разбавь его песком. Землю перекопай глубоко. Добавь древесную золу и торф. Свежий навоз не подходит для мульчирования. Он может одарить тюльпаны грибком или ожогом. От минеральных удобрений с хлором тоже лучше отказаться.

На какую глубину сажать тюльпаны

В первую очередь, глубина посадки должна быть равна трем диаметрам луковицы.

Мелкие луковицы – на глубину 8 см

Крупные – на 15 см.

Перед посадкой осмотри луковицы на повреждения и болезни. Отбери их (плохие – выкинь).

Перед тем, как их высадить, подержи тюльпаны 30 мин в растворе перманганата калия. Если осенью нет дождей, пролей лунки водой перед тем, как садить тюльпаны. Перед посадкой можно припудрить луковицы древесной золой. Помести их в лунки, слегка вдавите луковицы в грунт, и присыпь песком. Удобри сверху все это торфом и перегноем. После того как цветы будут посажены, утрамбуй луковицы и полей их. После посадки утрамбуйте поверхность участка и полейте его. Ухаживать за цветами зимой будет тоже не сложно. Главное, время от времени накидывать на участок немного снега, чтобы защитить цветы от заморозков.

А чтобы заранее распланировать свои дела на месяц, загляни еще и в лунный календарь удачных дней.

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