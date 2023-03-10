От семян до спелого овоща: когда сеять помидоры на рассаду — оптимальные даты

Сезон сада и огорода уже начался, поэтому не медли и выбирай, что именно хочешь вырастить в этом году. Если ты остановился(-лась) на помидорах — это хороший вариант. Вырастить помидоры собственноручно дело приятное и вкусное. В материале мы расскажем, когда сеять помидоры на рассаду в 2023 году.

Когда сеять помидоры на рассаду: календарь посева в 2023 году

Процесс выращивания большинства овощей начинается с рассады. Чем она лучше — тем богаче урожай. Если ты не хочешь покупать рассаду, а планируешь вырастить ее самостоятельно, держи оптимальные даты для посева помидоров.

Все сорта помидоров делятся на три вида по времени созревания. Вычислить приблизительную дату посева ты можешь по следующей схеме:

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Ранние (от прорастания до спелости — 80-105 дней).

Среднеспелые (от прорастания до спелости — 110-120 дней).

Позднеспелые (от прорастания до спелости — 125-140 дней).

Чем длиннее срок созревания, тем раньше нужно высаживать рассаду. Следовательно, ранние сорта можно сеять в конце марта — начале апреля, среднеспелые — с начала до середины марта, а поздние сорта можно начинать сеять с конца февраля (однако держать рассаду нужно в теплом месте).

Если ты не успел(-а) посеять в определенное время желаемый сорт, нужно поскорее это сделать, ведь помидоры не должны замерзнуть осенью. Рассчитай период созревания так, чтобы они созрели при теплой температуре.

Обычно на упаковке семян указаны оптимальные сроки созревания и дата посева.

Как правильно посеять рассаду помидоров

Чтобы получить здоровую рассаду и щедрый урожай, тебе необходимо правильно посеять помидоры. Для этого подготовь семена и торфяные горшки или другую тару, в которую будешь сажать.

Для посева подходит универсальный грунт, тара с отверстиями, чтобы не задерживалась влага. В качестве тары ты можешь использовать пластиковые, торфяные стаканчики или даже пластиковые контейнеры с дырочками.

Стаканчики наполни землей чуть больше половины. В каждый стаканчик положи семена помидоров, немного опусти их в землю. Затем засыпь семена землей примерно на 0,5-1 см. Полей стаканчики водой.

Чтобы рассада быстрее взошла, накрой тару полиэтиленовой пленкой и поставь в теплом месте, где достигают солнечные лучи. Первые ростки появятся через 5-7 дней. Когда ростки будут везде, можно снимать пленку и ставить растения на подоконник солнечной стороны дома.

Поливай рассаду помидор раз в 3-5 дней и досыпай почву по мере того, как они будут расти. Помидоры можно будет пересаживать в почву, когда в рассаде будет два месяца, а температура земли прогреется до 10°C.

Раньше мы рассказывали, когда сажать картошку весной — советы для хорошего урожая.

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