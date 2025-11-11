Когда заканчивается отопительный сезон 2026 в Украине: ориентировочная дата

Первые дни весны принесли существенное потепление, в то время как новости, то и дело настораживают сообщениями об очередных попытках врага уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру, и газовые хранилища в том числе. Будут ли оба фактора влиять на продолжительность отопительного сезона, и есть у него постоянная дата завершения?

Когда заканчивается отопительный сезон 2026 — рассказываем в материале.

Как долго продолжается отопительный сезон

В Украине окончание отопительного сезона обычно зависит от погодных условий и регулируется местными властями.

По существующим стандартам отопительный сезон заканчивается, когда среднесуточная температура воздуха за окном держится выше +8°C в течение трех суток.

Этот порядок установлен нормативными документами, такими как постановления местных органов власти и правила эксплуатации сетей.

Когда заканчивается отопительный сезон 2026 года

В предыдущие годы отопительный сезон во многих регионах Украины завершился в конце марта или начале апреля. В 2024 году первыми отключили от отопления южные и восточные регионы — в Харькове и Херсоне — 26 марта. Через несколько дней, 29 марта, батареи стали холодными в Чернигове.

В 2025 году именно местные власти решали вопрос, когда заканчивать отопительный сезон. Они учитывали условия климата, строительные нормы и правила, требования технической эксплуатации тепловых установок и сетей, а также государственные санитарные нормы. Таких же действий следует ожидать и в 2026 году.

Этот порядок регулируется пунктом 8 Правил предоставления услуг по снабжению тепловой энергией, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 2019 года № 830.

В Украине отопление обычно включают с 15 октября по 15 апреля, однако в постановлении Кабмина нет жесткой привязки к этим датам.

Напомним: отключение тепла происходит, если температура превышает +8°C три дня подряд.

