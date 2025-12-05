Когда жеребьёвка ЧМ-2026 и где смотреть прямую трансляцию

Фанаты по всему миру считают часы, ведь совсем скоро станет известно, кто с кем встретится на пути к мировой футбольной вершине.

Когда и где состоится жеребьёвка ЧМ-2026 — в материале.

Когда и где пройдёт жеребьёвка ЧМ-2026 по футболу

Финальная жеребьёвка ЧМ-2026 пройдёт в пятницу, 5 декабря, в Вашингтоне, округ Колумбия. Она начнётся в 12:00 по местному времени, по киевскому времени — в 19:00.

Жеребьёвка будет проходить следующим образом: в первую очередь организаторы закрепили места в календаре для хозяев турнира:

Мексика начнёт в группе A (позиция A1),

Канада — в группе B (B1),

США — в группе D (D1).

Далее распределение команд пойдёт по классической процедуре: сначала корзина 1 — в группы от A до L, затем в том же порядке заполнят команды из второй, третьей и четвёртой корзин.

Читать по теме Где пройдет чемпионат мира по футболу 2026 и участвует ли в нем Украина: все о грядущем грандиозном событии спорта Когда и где пройдет мировой чемпионат по футболу? Будут ли участвовать украинцы и когда начнутся отборочные игры, читай в материале.

Жеребьёвка ЧМ-2026: корзины

Корзина 1: Канада, Мексика, Франция, Нидерланды, Бельгия, Германия, США, Испания, Аргентина, Англия, Бразилия, Португалия.

Корзина 2: Хорватия, Марокко, Австрия, Австралия, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Южная Корея, Эквадор.

Корзина 3: Норвегия, Панама, ЮАР, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот-д’Ивуар, Узбекистан, Катар, Саудовская Аравия.

Корзина 4: Гана, Кюрасао, Гаити, Новая Зеландия, Иордания, Кабо-Верде, победители всех четырёх путей европейских стыковых матчей, а также победитель первого стыкового турнира ФИФА (ДР Конго, Ямайка или Новая Каледония).

Украинская сборная попадёт в четвёртую корзину; в полуфинале плей-офф квалификации 26 марта 2026 года наша команда сыграет с командой Швеции.

Европа будет иметь на ЧМ-2026 16 мест. Из них 12 сборных прошли напрямую — как победители своих отборочных групп. Остальные 4 путёвки разыграют в стыковых турнирах.

Прошли напрямую (победители групп): Австрия, Англия, Бельгия, Германия, Испания, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Франция, Хорватия, Швейцария.

Посмотреть жеребьёвку ЧМ-2026 в Украине можно на «Суспільне Спорт», канал является официальным транслятором церемонии, либо через платформу FIFA+.

Источник фото: Fifa.

Читайте также о жеребьёвке плей-офф ЧМ-2026: как и когда сформируются пары для выхода в турнир.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!