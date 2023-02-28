Минимум €300: где весной отдохнуть на море по хорошим ценам — подборка вариантов

Когда вокруг утомляет все — от погоды до новостей, нужен отдых. Все больше украинцев позволяют себе тур на море во время войны, понимая, что положительные эмоции необходимы. Где сейчас самый лучший климат, условия и цена? Куда поехать на море весной, чтобы это не было дорого — читай в нашем материале.

Куда поехать на море весной — подборка стран по приемлемой цене

Директор туристического агентства Александр Доктор рассказал Фактам ICTV о популярных направлениях и ценах на отдых на море. В это время года традиционно лидирует Египет. Ближайшим вылетом является город Жешув в Польше. До Жешува можно добраться поездом, автобусом или авто.

Цены начинаются от $330 на человека за неделю отдыха на все включено. Ну, а дальше уже люди выбирают себе отдых по своим требованиям, запросам и уровню гостиницы, — говорит директор турагентства.

На втором месте популярности — Объединенные Арабские Эмираты. Туда украинцы могут вылететь из Кракова или Будапешта. Стоимость отдыха заметно дороже, стартует от $500 и больше с человека в неделю. В эту цену входит только завтрак.

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Эмираты никогда дешевыми не были. Соответственно, туда едут люди, которые хотят насладиться не только теплом и морем, но и новейшими технологиями, шоппингом и безупречным сервисом.

В весенний период очень популярны экзотические направления. К примеру, Занзибар — у него самая низкая цена среди островов-конкурентов. Также можно отдохнуть на Шри-Ланке, в Доминиканской республике, на Мальдивах, Сейшелах и Маврикии.

Но и цена на такие экзотические туры будет выше. Если ты хочешь сэкономить, воспользуйся ранним бронированием. Сейчас идет активная бронь отдыха в Турции на май. Те, кто бронируют за несколько месяцев раньше, имеют более низкую цену.

Курорты Анталийского и Эгейского побережья не пострадали от недавних землетрясений. Раннее бронирование идет и в европейских странах.

К примеру, Болгария, Черногория, Албания, Хорватия, Италия, Испания. Добраться до них еще проще. Нужно только позаботиться о трансфере из аэропорта, ведь украинские туроператоры сейчас редко это обеспечивают.

Цена за отдых на море 2023

Цена на отдых выросла существенно, потому что подорожало горючее и стоимость питания. К тому же гостиничный бизнес страдает со времен пандемии коронавируса, а еще от войны России против Украины.

— Учитывая все, украинцам не стоит надеяться на туры на море за границу за $100–150, как это было в довоенное время.

Неделя отдыха весной на море будет стартовать с не менее €300, в зависимости от уровня гостиницы, — говорит Александр Доктор.

Ожидаемый спрос на отдых снизился. Особенно раннее бронирование, ведь раньше люди знали, что ждет их через несколько месяцев, полгода, покупали туры на море. Сегодня ранним бронированием больше всего пользуются те, кто хочет сэкономить до 50% стоимости.

Те, кто могут позволить себе более бюджетный отдых и недорогие туры, могут купить горящие путевки в сезон. Тогда их можно будет поймать по хорошей цене.

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