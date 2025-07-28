Отдых в Украине летом: куда поехать и как это позволить себе в условиях войны

Совсем скоро начнется теплое лето. Если ты до сих пор в раздумьях, где отдохнуть в этом году, мы расскажем тебе о неизвестных многим туристам местах, а еще как сделать отдых безопасным во время военного положения.

Если словосочетание “отдых в Украине” внушает воспоминания только об Одессе и Херсоне, мы идем на скорую туристическую помощь! В нашем материале ты точно найдешь себе вариант по душе.

Отдых в Украине 2025

В Украине просто невероятная природа! Лучше всего увидеть ее можно среди каньонов, озер, водопадов и Карпатских гор.

Не стоит забывать о собственной безопасности во время поездки. Не по всей природной местности можно свободно гулять, а только там, где нет угрозы. Внимательно следи за табличками и ограничительными лентами.

Мы также даем карту с ограничениями и комендантским часом по всей Украине.

Каньоны в Украине

Наверное, самыми красивыми являются Богуславский, Коростышевский и Буцкий. Они находятся в Киевской, Житомирской и Черкасской областях соответственно. Скалы, реки и ели вокруг создают волшебную атмосферу.

Во время отдыха на каньонах можно и ловить рыбу, и прогуливаться на лодочках, а также лазить по скалам. Если ты любишь активный отдых, возьми с собой все необходимое для похода.

Помни: купание в каньонах должно быть безопасным! Возьми с собой удобную обувь, которая не будет скользить по мокрым камням.

Озера в Украине

Не менее хороши и украинские озера. Самое чистое из них находятся в высокогорье Карпат. Но и на Волыни несколько вариантов найдется.

Эти озера можно угадать по фото, потому что подобной красоты не найти. Синевир поражает магичностью и чистотой. Озеро, окутанное хвоей, словно из старинных легенд.

Его еще называют Глазом Карпат. Здесь уникальная флора и фауна, которую почти не сыскать в Украине.

Еще одной жемчужиной Закарпатья является озеро Несамовитое. Вокруг него есть хребты острых скал, а само озеро окружено цветущей долиной. Местные говорят, что оно хранит множество тайн.

Одна из причин — странные перепады погоды. Существует много интересных легенд и верований о Несамовитом. Чем не повод отдохнуть?

На Волыни тоже есть красивые и кристально чистые озера. Например, Свитязь и Шацкие озера. Свитязь является самым глубоким в Украине. Природа вокруг озер невероятна. Можно собирать лесные ягоды и грибы. Последние исследования показали, что у озер ледниковое происхождение.

А это Шацкие озера. Все волынские озера расположены рядом. Там целый комплекс из более чем 20 водоемов. Зона Шацких озер окружена базами отдыха и оздоровительными комплексами, поэтому выбирай, что тебе по вкусу.

Село Бакота упомянуто в летописях 1024 года. Здесь были поселения язычников. Сейчас здесь один из старейших мужских монастырей и место, где обретаешь покой. Здесь также есть источники с целебной водой.

Украинские водопады

Да-да, на водопады и в Украине можно посмотреть! Они будут точно не хуже иностранных. Карпатские водопады поражают своей красотой. У них рекреационные свойства и научное значение.

Украинские крепости

Украинские крепости — величественные и таинственные. Следует объехать их все. Большинство из них находятся в Крыму, но тур не стоит откладывать надолго. ВСУ первыми увидят освобожденные крымские крепости.

А пока — путешествуй свободными от оккупанта землями. И заглядывай в форт в городе Тараканов. Его еще называют городом привидений. Местные рассказывают, что раньше там проводили ритуалы черной магии, а туристы говорят, что от атмосферы этого места кровь стынет в жилах.

Важно: не бродить без гида по таинственным проходам и колодцам.

Тустань — средневековый скальный оборонный комплекс, град и таможня, остатки которого расположены в Украинских Карпатах, близ села Урич. Во время раскопок и расчистки колодца в Тустане были обнаружены тысячи интересных артефактов. Некоторые из них хранятся в интерактивном музее рядом со скалами.

Хотинская крепость — средневековая оборонительная крепость, была одной из самых мощных в Восточной Европе. Она признана одним из семи чудес Украины. Крепость играла немаловажную роль в политике и истории многих народов: украинцев, молдаван, турков, россиян.

Каменец-Подольская крепость тоже относится к семи чудесам Украины. Она берет свое начало с 10–13 веков. История крепости непростая, ее постоянно разрушали и восстанавливали вплоть до 14 века. Она окутана сотнями легенд, послушать которые можно только там.

Аккерманская крепость — ее еще называют Белгород-Днестровская, ведь находится именно в этом городе Одесской области. Это самая большая цитадель Украины. Она сменила многих хозяев и пережила многочисленные осады. Крепость имеет свои загадки, например, тетраксис в стене.

Украинские села

Криворовня — сердце Гуцульщины, где оживает история и душа обретает покой

Криворовня — село, давно уже превратившееся в живой музей украинской культуры, литературы и духа. Криворовня — это называют украинскими Афинами. Здесь бывали Иван Франко, Леся Украинка, Михаил Грушевский, Игнат Хоткевич, Ольга Кобылянская — каждый находил в этих местах вдохновение, исцеление и творческую энергию.

Иван Франко не только писал здесь, но и лечился, жил в доме резчика Василия Якибьюка. Этот дом до сих пор стоит — сегодня это музей Франко, где сохранились его кровать, столик, часы и даже топорик-бартка, подаренный хозяином.

Здесь снимали Тени забытых предков Сергея Параджанова. Есть восстановленная хата-гражда, где снимал режиссер, сегодня принимает туристов и переносит их в мир гуцульских обрядов, мифов и глубоких человеческих чувств.

Впечатляет и усадьба Грушевского. Первый президент УНР не только отдыхал в Криворовне, но и имел здесь собственную виллу, построенную в аутентичном гуцульском стиле. Кроме богатого исторического наследия, Криворовня очаровывает своей природой: кристально чистый воздух, шум Черного Черемоша, тропы к горным вершинам и покой, разливающийся в душе, как тепло гуцульской костры. Это село для ищущих тишины, глубины и подлинности.

Канев

Посетить этот город можно по нескольким причинам: Тарасова гора, живописные пейзажи, исторические музеи, Успенский собор.

Туристические села и города Украины

Киев

Если тебе нравится безумный ритм городов, посети Киев. Сердце Украины — старинное и одновременно современное. Здесь каждый найдет себе что-то по душе.

Летом Киев особенно красив. С подсвеченными улочками Подола, мостами через Днепр, уличными музыкантами, едой и ивентами. Ты можешь объединить историческое путешествие с гастротуром. Ведь в Киеве, наверное, сотни самых оригинальных баров и ресторанов.

Украина известна и своими туристическими селами и городками. Каждое славится чем-нибудь своим. Одни — выдающимися мастерами, другие — достопримечательностями села либо известными деятелями. Например, урочище Каменное Село.

Оно находится в Житомирской области и известно скоплением валунов. Его также называют “украинский Стоунхендж”. Валуны также окутаны легендами, например, что там спрятана библиотека Ярослава Мудрого.

Жолква — древняя граница земель и княжеств Красной Руси. Она окружена уникальной природой. В Жолкве много достопримечательностей. Например, церковь Пресвятой Богородицы, костел святого Лаврентия, Жолковский замок.

Миргород — город в Полтавской области, славящийся целебными минеральными водами. Здесь также есть бальнеогрязевый курорт и краеведческий музей. Рядом с Миргородом есть село Гоголев, где прошло детство украинского писателя Николая Гоголя.

Как сэкономить на путешествиях

Путешествия стали еще дороже из-за войны. Как же быть? Мы подскажем варианты, с которыми ты сможешь немного сэкономить.

Проверяй отели и билеты по дате, в определенные дни цены значительно ниже. Кстати, лучше делать это в режиме инкогнито. Ведь интернет склонен отслеживать наши запросы, соответственно, будет предлагать более дорогие варианты. В режиме инкогнито система не знает, чем ты интересуешься, и предложит много выгодных вариантов. Попробуй каучсерфинг. Это когда тебя бесплатно принимают к себе жители города или села, в которое ты едешь отдохнуть. Зарегистрироваться можно здесь. Самостоятельное приготовление пищи обойдется тебе дешевле ресторанов и кафе. Автобусные туры. По цене получаются дешевле, чем самостоятельная поездка машиной. Выбирай нетуристические места, не бойся зайти вглубь села или города. Цены будут значительно ниже. Ранее мы рассказывали, как компактно сложить чемодан.

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