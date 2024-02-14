Куда пойти в Одессе на 14 февраля — как провести этот день с любимым человеком интересно и романтично

14 февраля большинство влюбленных пар проводят вместе. Часто они ищут какую-нибудь праздничную программу, чтобы не просто посидеть и поужинать дома или в каком-нибудь заведении.

Мы расскажем, куда пойти в Одессе на 14 февраля. Но просим тебя всегда помнить о безопасности. Если объявляют воздушную тревогу, лучше провести это время в укрытии. Может быть, не очень романтично, но важно, с кем ты проведешь праздник, а не где именно.

Куда пойти в Одессе на 14 февраля — подборка романтических идей

Концерт Романтический джаз при свечах. Проект Вадима Бессараба — посетители смогут послушать джазовые композиции, полные внутренней энергии и красоты. Никакого электрического освещения, только теплое полыхание свечей и романтическая атмосфера. (14 февраля, 20:00, Украинский театр, ул. Пастера, 15, стоимость билетов от 350 грн, подробности по ссылке).

Концерт 100% Love Songs — музыкальная программа ко Дню влюбленных, во время которой будут звучать песни, ставшие символами настоящей любви в мире: хиты Уитни Хьюстон, Джорджа Майкла, Бейонсе, Би Джиз, Майкла Джексона и даже самого Пола Маккартни. (14 февраля, 19:00, Beit Grand, ул. Нежинская, 77/79, стоимость билетов от 220 грн, подробности по ссылке).

Вечер камерной музыки В объятиях танго — вечер будет проходить в театральном артпространстве Бельэтаж-импреза с участием ансамбля артистов оркестра театра Одесская Камерата. Кроме музыки известнейших композиторов музыки танго — А. Пьяццоли, К. Гарделя, Р. Гальяно — впервые прозвучит украинское танго (14 февраля, 18:00, Одесский национальный академический театр оперы и балета, пр. Чайковского 1, стоимость билетов от 150 грн, подробности по ссылке).

Если хочется не только музыки, а чего-то поинтереснее и повеселее, возможно, с интерактивом, то пойди с любимым человеком на стендап-концерт.

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Вечер будет полон юмора, после концерта вы оба получите заряд позитивной энергии, а шутки будете вспоминать еще несколько дней.

Стендап ко Дню влюбленных. Феликс Редька и друзья — комики подготовили программу для всех желающих отвлечься от проблем и посмеяться. Выступят Феликс Редька, Вюсал Талибов, Анастасия Бородина, Иван Голованенко, Алиса Исаева (14 февраля, 18:45, Одесский областной театр кукол, стоимость билетов 500 грн, подробности по ссылке).

Лера Мандзюк в Одессе — билеты на выступление известного украинского комика могут стать хорошим подарком для любимого человека. У Леры Мандзюк свой особый стиль, и совсем не обязательно ехать в Закарпатье, чтобы там побывать. Достаточно провести час с Лерой, чтобы почувствовать весь колорит Западного региона, представленный через призму смелого, актуального юмора. (14 февраля, 19:00, Бристоль, стоимость билетов от 500 грн, подробности по ссылке).

Также ты можешь самостоятельно устроить романтическое свидание и заказать для вас обоих какой-нибудь интерактив. Это может быть романтическое свидание, на котором вы создадите собственные чашки из глины, пройдете урок верховой езды, отдохнете в спа-салоне и т.д. Всё зависит от твоей фантазии. Может быть, тебе помогут в этом увлечения и хобби второй половинки.

Ходить на разные концерты можно не только на праздники. Ранее мы рассказывали, куда пойти в Одессе в феврале 2024 года.

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