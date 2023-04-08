Путешествия и вдохновение

Для отдыха, социализации и обучения: подборка летних лагерей для детей в Украине

Анастасия Грубрина, редактор сайта 08 апреля 2023, 17:00
Літні табори в Україні
Фото: Depositphotos

Больше новостей
Які книги допоможуть у спілкуванні з людьми
Анти-Карнеги и язык тела: какие книги помогут в общении с людьми — список психолога
Що таке пасивна агресія до себе
Съедаешь себя изнутри? Расскажем, что такое пассивная агрессия и почему она возникает
10 способів смачно приготувати креветки
И в панировке, и на гриле, и в духовке: десять способов вкусно приготовить креветки у себя дома
Тайвань: історія конфлікту та до чого тут США
Тайвань и КНР: история конфликта и какую роль в этом играют США
Смотреть больше

Материалы по теме

Как подготовиться к НМТ
Никаких успокаивающих и “последнего дня”: советы, как правильно готовиться к НМТ
куди поїхати у Польщі
Уикенд в Польше с детьми: семь познавательных локаций для семейного путешествия
дівчата підлітки
Догадается сама? Девушкам-подросткам не с кем поговорить о женском здоровье — результаты исследования
весняний авітаміноз в дітей
Как проявляется весенний авитаминоз у детей: его симптомы и профилактика

Видео
0:06:15
Тайвань: історія конфлікту та до чого тут США

Тайвань и КНР: история конфликта и какую роль в этом играют США
0:04:13
Дмитро Козацький
Это тоже оружие! Как фотографии Дмитрия Козацкого вносят свой вклад в победу
0:15:49
Ден Гемптон
Прообраз главного героя в Top Gun с Томом Крузом: пилот Дэн Хэмптон о защите украинского неба и особенностях F-16
0:03:31
Як живуть люди в Преображенці Запорізької області
Сажают цветы возле разрушенных домов — как живут люди в прифронтовом поселке в Запорожской области
0:05:10
Віднови дім
Віднови дім: средства от Евросоюза уже помогают украинцам
0:05:31
Перші українські військові отримали протези завдяки проекту Recovery
Высококачественные протезирования и реабилитация — первые военные получили новые конечности благодаря проекту Recovery
Карта бойових дій в Україні
Минус российский Су-25 и плюс 40 отраженных атак — карта боевых действий в Украине 8 апреля в режиме онлайн
0:03:50
обучение ВСУ
Тренируются и на фронте, и в тылу: как проходят учения ВСУ
0:03:59
батальйон К2
Две посадки — минус сотни оккупантов. Зрелищная битва батальона К2 за позиции с вагнеровцами
0:03:51
реабілітація
Реабилитация прямо на передовой: как инициатива волонтеров помогает сохранить здоровье защитников
Больше видео
10 способів смачно приготувати креветки
Читать дальше
И в панировке, и на гриле, и в духовке: десять способов вкусно приготовить креветки у себя дома
Шпинат
Читать дальше
Когда сажать шпинат в открытый грунт 2023 и что для этого нужно

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь