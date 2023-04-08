Для отдыха, социализации и обучения: подборка летних лагерей для детей в Украине

Дети устают, так же, как и взрослые. У них свои эмоциональные и физические нагрузки. Так что, если тебе хочется отправить ребенка на отдых, читай в нашем материале про летние лагеря для детей в Украине. Мы делимся актуальной подборкой.

Летние лагеря для детей в Украине: актуальная подборка

О лагерях для детей рассказало издание The Village. Сейчас много детских лагерей имеют разнообразные программы, интересные идеи и фишки. К примеру, в каком-то лагере можно сплавляться по горным рекам, где-то изучать — иностранные языки, а где-то у детей развивают самопознание.

Большинство лагерей находятся на западе страны, поэтому это плюс к безопасности. Так что читай и выбирай летний лагерь для ребенка, ведь раннее бронирование сэкономит тебе кругленькую сумму.

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Летний лагерь Строкаті єноти

Он расположен в селе Криворовня, что в Ивано-Франковской области. Здесь детей учат социализации и не воспитывают. Детям дают возможность попробовать себя на одном уровне со взрослыми.

В программе лагеря спортивные занятия по футболу, волейболу, тач-регби, туризму: сплав по реке Черемош, выход в горы, веревочный парк, горный туризм и основы медицинской подготовки.

Также с детьми будут заниматься живописью, лепкой из глины, кулинарией и другим. Из развлечений обещают посиделки у костра, вечеринки, просмотр фильмов и интересные квесты.

Десять дней (смена) стоит 13 000 — 16 000 грн.

Артек — Буковель

Четыре года, как Артек переехал в Карпатские горы, но мы знаем, что скоро наши дети поедут в крымский Артек. В Буковеле детей ждут верховая езда на лошадях, катание на багги и горных велосипедах, боулинг, занятия по музыке и спорту, изучение иностранных языков, создание мультфильмов и другое.

Лагерь расположен в селе Поляница, Ивано-Франковской области.

Смена состоит из 14 дней, цена 22 000 — 25 000 грн.

Цивилизация

Лагерь расположен в Ивано-Франковской области, в селе Татаров. Этот лагерь англоязычный. Каждая смена проходит в формате игры с декорациями, костюмами и сюжетом. Игры и мероприятия направлены на изучение английского языка.

Воспитывают детей по скаутским методикам. Такой языковой тур стоит 13 400 — 17 000 грн. Здесь действуют скидки на раннее бронирование.

Discovery Camp

Лагерь расположен в Черновицкой области, в селе Мигово. Дети проживают в шале. На территории лагеря есть два бассейна. Во время смены дети становятся настоящими друзьями.

Каждый день у них есть возможность выбрать себе одно из 35 видов занятий — творчество, спорт, изучение языков, приключения, изучение журналистики и другое.

Цена за смену 11-14 дней составляет 38 000 грн.

Big Fish

В том же селе Мигово, Черновицкой области, есть еще один детский летний лагерь. Он тоже англоязычный. Здесь придерживаются философии life-long learning, и потому предлагают учиться быть собой, познавать мир, уважать других.

Этот лагерь также будет делать смены за рубежом — в Турции, Лондоне, Барселоне, на Кипре.

Смена 12 дней в лагере в Украине стоит 38 000 грн.

West Camp

В Черновицкой области, в селе Виженка, есть детский лагерь, где детей учат самостоятельности и коммуникации. Дети занимаются медитацией и рефлексируют, ходят на вечеринки, им также предлагают рафтинг по реке и ночевку в палатках.

11 дней в лагере стоят 15 900 — 16 900 грн.

Illara Camp

В городе Иршава, Закарпатской области, тоже есть детский лагерь. В распоряжении лагеря собственное озеро, а детям предлагают игры в футбол, волейбол, баскетбол, теннис, плавать в бассейнах, квесты.

Здесь также занимаются бисероплетением, созданием свечей, лепкой из глины, обучают танцам и даже Тик-Току.

7-10 дней в детском лагере стоят от 7 700 до 14 500 грн. Здесь также действуют скидки на раннее бронирование.

British Camp

Англоязычный лагерь расположен в нескольких городах Украины, Польши и Великобритании. Найти его можно в Ужгороде, Киевской области, Варшаве, Закопаном, Тонтоне. Здесь дети погружаются в англоязычную среду — развлечения и занятия проводят на английском.

На каждой из локаций есть своя особенность — каякинг, термальные озера, сапсерфинг, хайкинг или экскурсии. Цена составляет €790-1480 за 7 или 14 дней. Действуют скидки на раннее бронирование.

Эдельвейс

Этот детский лагерь расположен в Национальном природном парке Сколевские Бескиды в селе Корчин, Львовской области. Дети могут жить в доме в стиле первопроходцев, в тентах или сферических домах.

Лагерь предлагает экстремальный отдых — стрельбу, сплав по горной реке, баланс на скеклайне, изучение основ выживания в горах. Кроме этого обещают ночлег в палатках и песни у костра.

Стоит такой детский отпуск 16 000 — 24 000 грн за 13 дней.

Раньше мы рассказывали, где отдохнуть в разных уголках Украины.

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