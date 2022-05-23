Русский военный корабль… Все: где купить марку, сколько стоит и какие очереди на Укрпочте

Сегодня по всей Украине в 14:00 стартовала продажа новой марки Русский военный корабль… Все! Мы расскажем, где можно купить марку, сколько она стоит и можно ли купить ее онлайн.

Как купить марку Русский военный корабль… Все!

Каждый желающий может купить не более двух листов и пять конвертов и открыток в любом городском отделении или районном центре.

Онлайн-продажи стартуют уже завтра, 24 мая, на нескольких онлайн-площадках, о которых Укрпочта сообщит позже.

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Важно: сегодня на церемонии спецпогашения у тебя будет возможность поставить штемпель первого дня в главпочтамте своего города.

В главпочтамте Киева время работы продлили, поэтому штемпель будет доступен с 15:00 до 20:00. Другие главпочтамты Украины работают по обычному графику.

В столице очереди за новой маркой желающие занимали с самого утра, хотя продажи начались только в 14:00.

Какие еще марки выпустила Укрпочта

До этого Укрпочта уже выпустила марку, которая успела стать легендарной. Она является предыдущей версией русского военного корабля и называется Русский военный корабль, иди…

Также Укрпочта анонсировала выпуск марки Українська Мрія с изображением самолета Ан-225 Мрія; а также марки, посвященной группе Kalush Orchestra.

Среди планов компании — запустить марку с легендарным песиком-сапером Патроном, который помогает ВСУ в разминировании освобожденных от захватчиков территорий.

А вот дизайн новых марок будет выбираться путем голосования.

Ранее мы рассказывали о новых марках от Укрпочты. Зайди и выбери марку себе по душе.