Русский военный корабль… Все: где купить марку, сколько стоит и какие очереди на Укрпочте

Сегодня по всей Украине в 14:00 стартовала продажа новой марки Русский военный корабль… Все! Мы расскажем, где можно купить марку, сколько она стоит и можно ли купить ее онлайн.
Каждый желающий может купить не более двух листов и пять конвертов и открыток в любом городском отделении или районном центре.
Онлайн-продажи стартуют уже завтра, 24 мая, на нескольких онлайн-площадках, о которых Укрпочта сообщит позже.
Важно: сегодня на церемонии спецпогашения у тебя будет возможность поставить штемпель первого дня в главпочтамте своего города.
В главпочтамте Киева время работы продлили, поэтому штемпель будет доступен с 15:00 до 20:00. Другие главпочтамты Украины работают по обычному графику.
В столице очереди за новой маркой желающие занимали с самого утра, хотя продажи начались только в 14:00.
До этого Укрпочта уже выпустила марку, которая успела стать легендарной. Она является предыдущей версией русского военного корабля и называется Русский военный корабль, иди…
Также Укрпочта анонсировала выпуск марки Українська Мрія с изображением самолета Ан-225 Мрія; а также марки, посвященной группе Kalush Orchestra.
Среди планов компании — запустить марку с легендарным песиком-сапером Патроном, который помогает ВСУ в разминировании освобожденных от захватчиков территорий.
А вот дизайн новых марок будет выбираться путем голосования.
Ранее мы рассказывали о новых марках от Укрпочты. Зайди и выбери марку себе по душе.