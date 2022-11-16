Международный день студента 2022: красивые поздравления в стихах и открытках

17 ноября 2022 года отмечается Международный день студента. Праздник носит и другое название — День международной солидарности студентов. Если у тебя есть кого поздравить, мы подготовили красивые открытки и оригинальные поздравления. Выбирай в материале.

Международный день студента 2022: оригинальные поздравления в открытках и стихах

Праздник был придуман чешскими студентами, которые во время оккупации Германией в 1939 году вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину создания Чехословацкого государства.

Во время демонстрации подразделения немецкой полиции убили студента-медика Яна Оплетала, в результате чего разразились протесты, началось преследование студентов и расправы.

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В память о событиях 17 октября был объявлен Международный день студентов.

Сейчас этот день не является траурным, а отмечается как праздник молодости, воодушевления и жажды знаний. Поэтому поздравь студентов красивыми открытками и стихами, которые мы подготовили.

Загрузить открытки можно по ссылке.

Поздравления с Международным днем студента в стихах и прозе

Поздравляю с Днем студента! Желаю только “отлично” в твоей зачетке, хороших друзей, веселых компаний, вечеринок, а главное — бесценных воспоминаний. Учись, работай и воплощай свои смелые мечты.

Поздравляю с Международным днем студента! Желаю бурной и веселой юности, успешной учебы, беспрепятственной дороги к желаемому. Пусть каждый день будет особенным и ценным, продуктивным и вдохновенным.

Поздравляю с днём студента!

И спешу я пожелать,

Чтобы только на отлично

Все экзамены сдавать,

Самых интересных лекций,

Замечательных друзей,

Ярких, радостных эмоций,

Жить чтоб было веселей!

Что студенту пожелать?

Сессии легко сдавать,

Никогда не унывать

И зачеты получать.

Быть уверенным в себе,

У доски — как на стрельбе.

Чтоб на сердце позитив,

А в идеях — креатив.

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