Международный день студента 2022: красивые поздравления в стихах и открытках

17 ноября 2022 года отмечается Международный день студента. Праздник носит и другое название — День международной солидарности студентов. Если у тебя есть кого поздравить, мы подготовили красивые открытки и оригинальные поздравления. Выбирай в материале.
Праздник был придуман чешскими студентами, которые во время оккупации Германией в 1939 году вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину создания Чехословацкого государства.
Во время демонстрации подразделения немецкой полиции убили студента-медика Яна Оплетала, в результате чего разразились протесты, началось преследование студентов и расправы.
В память о событиях 17 октября был объявлен Международный день студентов.
Сейчас этот день не является траурным, а отмечается как праздник молодости, воодушевления и жажды знаний. Поэтому поздравь студентов красивыми открытками и стихами, которые мы подготовили.
Загрузить открытки можно по ссылке.
Поздравляю с Днем студента! Желаю только “отлично” в твоей зачетке, хороших друзей, веселых компаний, вечеринок, а главное — бесценных воспоминаний. Учись, работай и воплощай свои смелые мечты.
Поздравляю с Международным днем студента! Желаю бурной и веселой юности, успешной учебы, беспрепятственной дороги к желаемому. Пусть каждый день будет особенным и ценным, продуктивным и вдохновенным.
Поздравляю с днём студента!И спешу я пожелать,Чтобы только на отличноВсе экзамены сдавать,Самых интересных лекций,Замечательных друзей,Ярких, радостных эмоций,Жить чтоб было веселей!
Что студенту пожелать?Сессии легко сдавать,Никогда не уныватьИ зачеты получать.Быть уверенным в себе,У доски — как на стрельбе.Чтоб на сердце позитив,А в идеях — креатив.
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