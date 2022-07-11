Море-2022: что сейчас предлагают туристам, как добраться и по каким ценам

Зарубежные морские курорты в этом году стали единственными, которые украинцы могут посетить без угрозы для своей жизни. И учитывая войну, спросом все больше пользуются автобусные перевозки, поэтому море-2022 требует особой подготовки.

Так что в этом году предлагают туроператоры и что стоит знать туристам из Украины — разбираем в материале.

Средиземное море

Средиземное море станет курортом для тех, кто едет отдыхать с детьми и хочет отель по концепции Все включено: популярными курортами средиземноморского побережья являются турецкие Сиде, Белек, Кемер и Анталия, где работают лучшие отели.

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Другим вариантом является отпуск на европейских курортах Средиземного моря во Франции, Италии, Греции, Испании, а также на Кипре и Тунисе.

Адриатическое море

Это тот же райский уголок: с чистыми голубыми водами и видом на Балканы. На его побережьях расположились курорты Хорватии, Черногории, Италии, Словении и Албании.

Сезон купания длится с конца мая до середины осени.

Ионическое и Эгейское моря

Ионическое море омывает Балканы и Апеннины, а именно южную часть Италии (Апулия, Сицилия) и западную Грецию (полуостров Пелопоннес).

Кроме песчаных пляжей и чистой морской воды, ты можешь посетить множество старых дворцов — местных памятников архитектуры.

Воды Эгейского моря омывают греческие Крит и Родос, а также часть турецких курортов. Пляж, чаще всего – галечный, а еще туристов привлекает бесчисленное количество достопримечательностей архитектуры.

Балеарское море

Эта часть Средиземноморья омывает испанские берега и французскую Корсику, а также итальянскую Сардинию, Майорку, Менорку и сами Балеарские острова. Там находятся одни из самых известных испанских курортов Валенсия и Каталония.

Туристов привлекает теплый климат, культурный отдых и достопримечательности местности.

Тирренское море

Тирренское море омывает часть Италии и ее курорты, такие как Тоскана, Лигурия, Калабрия, Сицилия, Корсика, Искья, Капри и Сардиния.

Места вокруг полны живописных поселков и колоритных забав.

Туры автобусом: цены

Стоимость отдыха зависит от количества дней и километров от дома. Украинские туроператоры предоставляют информацию об автобусных турах с проживанием в номерах Стандарт с медицинским страхованием.

Болгария

Отдых в двух- или трехзвездочном отеле в номерах Стандарт на курортах Созополь, Святой Влас, Несебр — от 24 500 грн за двоих.

Италия, Римини

13 ночей в трехзвездочном отеле — от 45 тыс. грн на двоих с завтраками.

Албания

10 ночей в трехзвездочном отеле без питания — от 21 500 грн за двоих

Турция

Отдых шесть ночей + две ночи в пути в трех- или четырехзвездочных отелях Алании с питанием Все включено обойдется от 21 500 грн.

Также туроператоры сейчас предлагают комбинированные туры через несколько популярных стран. Например, 12-дневный тур в Черногорию с посещением Албании, Хорватии и Боснии и Герцеговины обойдется от 11 950 грн с одного человека без питания.

Следует учесть время в пути, например, из Киева в:

Болгарию — ориентировочно 31 час;

Италию — ориентировочно 30 часов;

Албанию — ориентировочно 39 часов;

Турцию (Анталия) — ориентировочно 39 часов;

Черногорию — ориентировочно 36 часов.

Для родителей с детьми от одного до трех лет можно провозить детей без оплаты. Кстати, если отправляешься на море с ребенком, стоит помнить о его безопасности на воде: памятка для родителей во время отдыха.

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