Мы уверены, твоя жена будет в восторге. Держи варианты подарков для любимой на Новый год

Новый год без подарков, как чай без сладенького. Может быть, но чего-то не хватает.

Остались считанные дни до Нового года. Каждый, кто откладывал момент Х (приобрести подарки), теперь сломя голову бегает по магазинам.

Но если бы все было так просто — зашел и купил. Надо же подобрать то, что точно понравится.

Мы поможем тебе выбрать современный и стильный подарок, который точно понравится твоей жене.

Уходовая косметика

Да, выбрать уходовую косметику без жены очень сложно.

Надо знать тип кожи и другие особенности лица, но и здесь есть выход.

Можно зайти в ванную, посмотреть, какие очаровательные баночки у твоей жены опустели, и просто их обновить.

Или же можно купить натуральную косметику, например, набор по уходу за телом. Здесь меньше заморочек, чем с лицом, и он доставляет удовольствие.

Вещи с гравировкой

Гравировка — очень классная штука, которая может запечатлеть момент на долгие годы. Почему момент?

Ты пишешь слово или фразу, которые являются особенными для вас, и каждый раз, когда женщина будет смотреть на надпись, будет вспоминать тот момент, когда вы впервые использовали эти слова.

А может быть, в памяти запечатлеется именно тот момент, когда ты вручил подарок.

Набор “с собой”

Если твоя любимая — очень занята леди, постоянно куда-то спешит и не успевает выпить кофе дома, подари ей экокружку.

Есть очень удобные и компактные чашки, которые складываются и не занимают много места в сумочке.

А также можно подарить набор ланч-боксов, чтобы она могла удобно брать с собой на работу еду.

Сегодня такие контейнеры имеют разнообразный дизайн. Кроме того, они очень удобны — можно брать несколько блюд в раздельный контейнер, что значительно экономит место.

Впечатления

Но самый лучший подарок — это эмоции. Лучшие моменты жизни остаются в нашей памяти навсегда.

Можно подарить своей партнерше сертификат на прогулку верхом или дать ей попробовать поуправлять самолетом на авиасимуляторе, или пойти на романтический мастер-класс по гончарству вдвоем и слепить свои кувшины любви.

Вариантов просто уйма, стоит только проявить фантазию и вспомнить, что когда-то говорила твоя любимая.

Кстати, лайфхак на будущее: записывай в заметки желания или упоминания людей о том, что им интересно. Это значительно облегчит процесс выбора подарка перед праздниками в течение года.

Украшения

Ну кто же не знает, что лучшие друзья девушек — это бриллианты? Конечно, на бриллианты может не хватить средств, но есть много разных альтернатив.

Стильные, современные, эстетические украшения — must have для дополненного образа.

Оптика

Если твоя девушка или жена носит очки, можно купить ей крутой чехол для них.

Или купить новые очки со стильной оправой, чтобы она могла менять их под свое настроение и образы.

Кусочек эстетики

Большую популярность сейчас приобретают эстетические украшения для дома. Свечи и подсвечники в виде человеческого тела или цветочные горшки в виде античного лица.

Большие фигурные бокалы или стеклянные прозрачные чайнички — это точно порадует женщину.

Кстати, мы рассказывали о том, что подарить мужчине на Новый год. Возможно, эти идеи тоже тебя на что-то вдохновят.