Необычные подарки ко Дню святого Николая: что купить ребенку

День святого Николая и Новый год являются самыми проблемными из праздников для родителей после дня рождения их малышей.

Наступает тот момент, когда нужно искать подарок. Да если бы просто подарок, было бы гораздо легче, а нет! Необходимо выполнить неординарный заказ маленького фантазера.

У детей фантазия развита гораздо больше, чем у взрослых. Не удивляйся, что в письме к святому Николаю можно найти куклу с ярко-зелеными волосами и мечом. И не важно, что ни в одном магазине ее не найдешь. Надо выкручиваться.

Но дети в 2021 году идут в ногу с техникой, и кое-кто вместо игрушек просит пылесос или современные гаджеты.

— “Я хочу писос (пылесос — ред.). Мне надо настоящий!” Когда он его получил, практически не выпускал из рук. А старший Ростислав когда-то очень хотел ручку с золотым пером. Он с ней долго ходил и говорил — у меня эта ручка, как у президента, — рассказывает мама Матвея и Ростислава Юлия Поляченко.

Раньше детей можно было удовлетворить сладостями, а сейчас все стало гораздо труднее.

Если ребенок ничего конкретного не заказал, то в таком случае психолог советует в корне изменить подход к Николаю.

Старшим, например, дарить настольные игры и играть в них вместе с детьми.

А меньшим приносить то, что тоже требует взаимодействия с родителями, да еще и поможет приобрести социальные навыки. Например, набор врача или кассира — или что-то, связанное с творчеством.

Надо дарить то, что можно смастерить своими руками. И, возможно, ребенок своими ручками сделает того же суперуникального единорожка и так сказка оживет, — говорит детский психолог Елена Божук.

Также она отмечает, что главное — это не подарки, а приготовление, атмосфера и смысл праздника. А он прост — сохранить веру в чудеса.

Дома могут раздаваться рождественские песни, ребенок просто ожидает эту волшебную ночь и готовит молочко с печеньем. Иногда это гораздо эмоциональнее, чем сам подарок.

Надеемся, тебе удастся устроить атмосферу чуда дома. Но часто бывает так, что в большой семье, даже если ты все выбрал по списку подарков, дети могут ссориться между собой.

Напомним, раньше мы рассказывали о том, что делать, если дети постоянно ссорятся из-за игрушек, и как научить их делиться.