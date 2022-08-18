Новая лимитированная версия: Укрпочта выпустит специальные марку и конверт ко Дню Независимости Украины

В этом году празднование Дня Независимости Украины будет очень щемящим — во времена, когда страна снова борется за свое право на независимость. Неудивительно, что все стараются придать этому дню еще больше символизма.

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский в своем Telegram сообщил о новой цели, которую Укрпочта поставила себе к 31-й годовщине украинской независимости.

— В этом году 24 августа стало для нас не просто дополнительным выходным, а напоминанием всему миру, как дорого стоит человеческая свобода, — пишет Смелянский в своем Telegram.

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24 августа есть своего рода символизм — ровно шесть месяцев, как Украина снова вынуждена защищать свою независимость от врагов в войне, которая на самом деле длится не полгода, не восемь, не 100 и даже не 300 лет.

К этому событию Укрпочта выпустит блок-марку Вільні, Незламні, Непереможні вместе с конвертом. Такой набор за период войны выпускается впервые.

Из-за коротких сроков экземпляров будет всего один миллион. Детали запуска Игорь Смелянский обещал сообщить 23 августа.

— Потому что наши соседи, как в поговорке: видят чужое под лесом, а не видят свое под носом. Поэтому из-за повышенного внимания к нам со стороны “асвабадителей” вынуждены контролировать ситуацию с безопасностью, — объясняет гендиректор Укрпочты.

Ранее Укрпочта выпустила первую полностью народную марку, ведь дизайн выбирали сами украинцы. Об истории рисунка и продаже марки можешь прочитать в нашем материале.

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