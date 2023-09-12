Добавь красок в дом! Как сделать осенний венок на двери своими руками — идеи

Часто осень ассоциируется с холодом, дождями и депрессией. Чтобы улучшить свое настроение осенью, можно попробовать добавить яркие осенние краски в дом, соединить это с прогулкой в парке и творческим делом для рук.
Как сделать осенний венок на дверь своими руками: мы собрали несколько идей и пошаговую инструкцию для тебя в материале.
Сделать осенний венок на двери своими руками достаточно просто. Выполнить его можно из любых материалов: веток, шишек, листьев, осенних ягод.
Для основания венка можно использовать ветки — тогда венок будет легким, однако придется потратить много клея для фиксации ветвей между собой. Также можно найти круглое основание из пенопласта, ДСП, картона.
Можешь использовать готовые основания или сложить ветки в круг с помощью клея и проволоки. Не обрезай небольшие ветки, они придадут венку красивый вид.
Нагрей клей с помощью пистолета, капельками наноси его на листья и приклеивай к основанию венка. Размещай в произвольном порядке: по всей основе, с одной стороны.
Добавить уют своему дому можно и с помощью свечей, изготовленных своими руками. Как сделать свечу из мандарина, мы рассказывали тебе раньше.
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