Часто осень ассоциируется с холодом, дождями и депрессией. Чтобы улучшить свое настроение осенью, можно попробовать добавить яркие осенние краски в дом, соединить это с прогулкой в парке и творческим делом для рук.

Как сделать осенний венок на дверь своими руками: мы собрали несколько идей и пошаговую инструкцию для тебя в материале.

Как сделать осенний венок на двери

Сделать осенний венок на двери своими руками достаточно просто. Выполнить его можно из любых материалов: веток, шишек, листьев, осенних ягод.

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Для основания венка можно использовать ветки — тогда венок будет легким, однако придется потратить много клея для фиксации ветвей между собой. Также можно найти круглое основание из пенопласта, ДСП, картона.

Что нужно для венка на дверь

ветки, листья, шишки, каштаны, ягоды калины и рябины на выбор

пистолет для клея и клей

основа для венка (если её не делать из веток)

лента или проволока для фиксации

нити золотого цвета

Добавь красок в дом! Как сделать осенний венок на двери своими руками — идеи / 2 Фотографии

Осенний венок 2023: пошаговая инструкция

Подготовь круглое основание для венка. Можешь использовать готовые основания или сложить ветки в круг с помощью клея и проволоки. Не обрезай небольшие ветки, они придадут венку красивый вид. Обмотай основание золотой нитью. Приклей листики и ягоды, любой другой декор. Нагрей клей с помощью пистолета, капельками наноси его на листья и приклеивай к основанию венка. Размещай в произвольном порядке: по всей основе, с одной стороны. Выполни веночки и аппликации из веточек, ягод и листьев. Сверху добавь еще несколько слоев золотой нити. Прикрепи ленту для крепления веночка сверху и прикрепи изделие к двери.

Осенний венок: идеи

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