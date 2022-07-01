От замков до театров: восемь красивейших памятников архитектуры Украины

Украина — разнообразная и прекрасная страна. Во время прогулки по каждому городу можно часами рассматривать восхитительные достопримечательности архитектуры с интересной историей.

1 июля отмечают День архитектуры Украины. Мы расскажем тебе о восьми самых красивых памятниках архитектуры нашей страны, а также их истории.

Дворец Потоцких (Львов)

Дворец графов Потоцких — наверное, один из самых интересных архитектурных памятников Львова. Когда ты его посещаешь, представляешь себя состоятельным графом (графиней) или даже членом королевской семьи.

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Этот дворец был построен по образцу резиденций короля Людовика XIV. Поэтому стиль здания определяют как барочный классицизм — четкая планировка сочетается с богатым внешним оформлением.

Кровельные конструкции деревянные, фасады рустованные с пластичной отделкой. Вход во дворец оформляет крытый портик, к которому ведет лестница и подъездные пандусы. Дворец спроектировал парижский архитектор Луи Довернь по заказу графа Альфреда II Потоцкого.

Во время войны 1918-1919 годов во Дворце Потоцких была резиденция миссии Бартелеми — представительство Высшего Совета стран Антанты.

Однако в 1919 году левое крыло здания было уничтожено, ведь на него упал самолет американского пилота Эдварда Грейвса. Реставрация дворца продолжалась до 1931 года.

В 2002 году Дворец Потоцких был передан Львовской галерее искусств. После завершения реставрации 14 февраля 2007 во Дворце открыли Музей европейского искусства 14–18-го веков.

Корсунь-Шевченковский дворец (Черкасская область)

Этот дворцовый комплекс в Черкасской области был спроектирован архитектором Жаном Анри Мунцем еще в 1782 году. А основал его племянник польского короля Станислава Августа Понятовского, князь Станислав Понятовский.

Строительство дворца длилось семь лет. Он был исполнен в стиле неоготики, став едва ли не первым неоготическим сооружением в Украине.

С 1793 года город Корсунь вместе с другими украинскими землями стал частью Российской империи. Им стал владеть князь Павел Лопухин. Он достроил въездные ворота, деревянный швейцарский дом — жилье для прислуги, одноэтажное хозяйственное здание. Из-за этих изменений стиль дворца стал больше похожим на русский романтизм.

Сейчас в стенах здания находятся экспонаты музея Корсунь-Шевченковской битвы 1944 года — переломного события в освобождении украинских земель от фашистских захватчиков.

Ласточкино гнездо (Крым)

Наверное, визитной карточкой Крымского полуострова, после Черного моря и Крымских гор, является Ласточкино гнездо. Его можно встретить на всех сувенирных изделиях: магнитиках, брелоках, чашках.

Ласточкино гнездо — это знаменитый живописный замок в курортном поселке Гаспра (Большая Ялта), в 20 км от Ялты.

Этот замок буквально свисает над обрывом, как и ласточки вьют свои гнезда. Его построили в конце 19-го века для отставного генерала русско-турецкой войны. Однако в те времена гнездо Ласточки не было еще таким живописным. Это было одноэтажное деревянное здание без зубчатого парапета и готических пенаклей.

В 1903 году его купила купчиха из Москвы Рахманова. Она снесла здание и построила новое, дав ему название Ласточкино гнездо. Это название закрепилось до сих пор.

А уже в 1911 году здание приобрёл нефтепромышленный барон Рудольф фон Штенгель, немец по происхождению. Именно при нем замок получил свой современный вид.

В 1927 году в Гаспре произошло сильное землетрясение. Обрушилась часть скалы, которая служила фундаментом замка, однако само здание выстояло и начало балансировать между небом и землей. В этом известном крымском замке проводились съемки фильмов Десять негритят и Человек-амфибия.

Отель Украина (Луганск)

Это шестиэтажный и единственный четырехзвездочный отель в Луганске. Его можно назвать визитной карточкой города. Отель построен по проекту выдающегося архитектора Иосифа Каракиса.

Строить гостиницу начали сразу после того, как во время Второй мировой войны Луганск был освобожден от немецких солдат. В начале строительства были привлечены немецкие военнопленные. Работая над проектом гостиницы, автор изучал архитектурные формы ансамбля летней резиденции императрицы Екатерины II в Царицыно, построенной в стиле московской псевдоготики.

По замыслу архитектора, за гостиницей планировался благоустроенный дворик и парковый сквер, однако эта идея не была воплощена в жизнь.

Завершили строительство гостиницы в 1947 году, и уже через пять лет он принял своих первых посетителей.

Черновицкий университет (Черновцы)

Ранее Черновицкий университет представлял собой Резиденцию митрополитов Буковины и Далмации. Это произведение архитектурного искусства даже включили в реестр мирового наследия ЮНЕСКО. Резиденцию строили почти 20 лет (1864–1882 гг.).

Сооружение воплощает в себе несколько разных стилей: от византийских элементов до строгой романской массивности, от готических вертикалей до мавританского ажура.

Орнаментальные же узоры цветной глазурованной черепицы крыш воспроизводят тенденции национального искусства. Черновицкий университет — шедевр архитектуры эпохи Габсбургов.

В украшении здания использовался коралловый камень — природное буковинское чудо.

Одним из самых известных студентов университета был Иван Франко.

Одесский национальный академический театр оперы и балета (Одесса)

Одесский национальный академический театр оперы и балета — старейший оперный театр Украины. Однако его строили дважды, ведь первое здание сгорело во время пожара.

Впервые Одесскую оперу открыли в 1810 году. А спустя 63 года в новогоднюю ночь здание сгорело. После этого в Одессе более десяти лет не было оперного театра.

Впоследствии, в 1887 году, он был отстроен под руководством архитекторов Фердинанда Фельнера и Германа Гельмера. Здание имеет стиль венского барокко. Архитектура зрительного зала выдержана в стиле позднего французского рококо.

Из-за осадки грунта здание неоднократно реставрировали. В последний раз это было в 2007 году. В этом году указом президента театра был предоставлен статус “национальный”. Одесскую оперу считают одной из самых красивых в мире.

Полтавский краеведческий музей (Полтава)

В 1872 году был построен Дом Полтавского губернского земства, в котором сейчас находится музей. Однако в 1901 году старое здание управы разобрали, и уже в следующем году началось строительство нового. Закончилось оно в 1908 году.

Планировалось сделать здание в стиле французского ренессанса, но воплотили проект украинского художника и архитектора Василия Кричевского, стиль музея — украинский модерн.

Оформление здания просто завораживало. Дом земства украшали панно на тему истории Украины, фрески, фризы и т.д. Но во время Второй мировой войны все это было уничтожено.

Но украинцы любят и уважают свою историю, поэтому в послевоенный период здание было восстановлено. Она имеет первоначальный вид, поэтому можем насладиться его красотой.

Дом с химерами (Киев)

Дом с химерами — наверное, самое известное здание в Киеве. Все, кто приезжает на экскурсию в нашу столицу, хотят увидеть это здание.

Стиль Дома с химерами — модерн. Он спроектирован в начале 1900-х годов известным украинским архитектором Владиславом Городецким. Это был первый дом в Киеве, который был построен из нового материала — цемента.

У дома снаружи много деталей, которые хочется лучше рассмотреть. Фасад украшен фигурами реальных существ гипертрофированных размеров. На здании можно увидеть русалок, дельфинов, крокодилов, ящериц, головы носорогов и т.д.

Во времена Городецкого здание сдавалось для жилья. Сейчас мы можем только представить, как можно было жить в этом доме.

Во времена Октябрьской революции дом был коммуналкой. Тогда в нем проживали преподаватели, художники и другие представители интеллигенции, уважительно относившиеся к мастерству архитектора.

В 2003–2004 гг. прошла реконструкция дома, обновили интерьер, роспись, паркет. Скульптуры с фасада отделали специальной краской, которая должна защищать их от природных явлений.

Украина имеет не только красивую архитектуру, но и невероятную природу. Ранее мы рассказывали, где можно отдохнуть в Украине во время войны.

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