Дешево, красиво и без людей: отдых на Шацких озерах 2023

Длительный стресс и плохой сон из-за тревог истощают. А без качественного отдыха это состояние чревато выгоранием и потерей эффективности.

Чтобы перезагрузиться и восстановить ресурс для дальнейшей работы, необязательно ехать за границу. В Украине есть много мест, которые влюбляют своей природой, красотой и спокойствием.

Одно из таких — Шацкие озера на Волыни. Хотя когда-то пляжи вокруг Свитязя — самого глубокого озера Украины, были заполнены отдыхающими, сейчас они почти пусты.

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Каким может быть отдых на Шацких озерах во время войны и сколько он будет стоить — в материале.

Отдых на Шацких озерах 2023: виды досуга и цены

Второй месяц лета — разгар туристического сезона. Озеро уже набралось воды и стало достаточно теплым. Кроме того, здесь улучшается сервис, есть много вариантов для активного отдыха и радуют демократические цены.

Но несмотря на это, в результате отдыхающих почти нет — людей мало. Есть базы, которые за первый месяц лета не приняли ни одного гостя. Часть вообще не открылась, хотя к сезону были готовы все.

На озера туристы едут преимущественно в выходные, в солнечную погоду, чтобы отдохнуть и получить положительные эмоции. Владелица одной из баз отдыха говорит, что все свободно, заполненность бывает на два-три дня максимум.

Хотя туристов совсем немного, а в стране война — цены на проживание никто не поднимал. Владельцы баз отдыха понимают: людям сейчас тяжело.

Переночевать на Шацких озерах можно от 150 гривен. Если снимать дом на несколько семей, то стоимость жилья обойдется в несколько тысяч.

Правда, специализированных укрытий немного. Большинство баз отдыха пользуются правилом двух стен, ведь все усилия были направлены на обустройство безопасных мест в школах и садах.

Что делать на Шацких озерах во время войны

Некоторые туристы все же приезжают отдыхать на Шацкие озера. Они делятся, что здесь умеренный климат, нет такой жары, как на море, вокруг много ягод и вариантов для интересного, разнообразного отдыха.

Особенно в этой местности может понравиться ценителям активного отдыха. Здесь разработаны вело маршруты и можно пойти в сплав на байдарках. Маршруты несколько подкорректировали из-за территориальной близости к Беларуси.

А вот дискотеки и разные массовые мероприятия здесь отменены. Однако туристам это не мешает, ведь приоритеты и предпочтения для досуга несколько изменились.

Если вода — не твое место силы, можешь попытаться найти “дзен” в горах. Мы рассказали, где самые высокие точки Карпатского хребта и по каким маршрутам туда можно добраться.

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