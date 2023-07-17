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Дешево, красиво и без людей: отдых на Шацких озерах 2023

Вероника Кононенко, редактор сайта 17 июля 2023, 21:00
шацькі озера
Фото: Pexels

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