Дешево, красиво и без людей: отдых на Шацких озерах 2023

Длительный стресс и плохой сон из-за тревог истощают. А без качественного отдыха это состояние чревато выгоранием и потерей эффективности.
Чтобы перезагрузиться и восстановить ресурс для дальнейшей работы, необязательно ехать за границу. В Украине есть много мест, которые влюбляют своей природой, красотой и спокойствием.
Одно из таких — Шацкие озера на Волыни. Хотя когда-то пляжи вокруг Свитязя — самого глубокого озера Украины, были заполнены отдыхающими, сейчас они почти пусты.
Каким может быть отдых на Шацких озерах во время войны и сколько он будет стоить — в материале.
Второй месяц лета — разгар туристического сезона. Озеро уже набралось воды и стало достаточно теплым. Кроме того, здесь улучшается сервис, есть много вариантов для активного отдыха и радуют демократические цены.
Но несмотря на это, в результате отдыхающих почти нет — людей мало. Есть базы, которые за первый месяц лета не приняли ни одного гостя. Часть вообще не открылась, хотя к сезону были готовы все.
На озера туристы едут преимущественно в выходные, в солнечную погоду, чтобы отдохнуть и получить положительные эмоции. Владелица одной из баз отдыха говорит, что все свободно, заполненность бывает на два-три дня максимум.
Хотя туристов совсем немного, а в стране война — цены на проживание никто не поднимал. Владельцы баз отдыха понимают: людям сейчас тяжело.
Переночевать на Шацких озерах можно от 150 гривен. Если снимать дом на несколько семей, то стоимость жилья обойдется в несколько тысяч.
Переночевать на Шацких озерах можно от 150 гривен. Если снимать дом на несколько семей, то стоимость жилья обойдется в несколько тысяч.
Правда, специализированных укрытий немного. Большинство баз отдыха пользуются правилом двух стен, ведь все усилия были направлены на обустройство безопасных мест в школах и садах.
Некоторые туристы все же приезжают отдыхать на Шацкие озера. Они делятся, что здесь умеренный климат, нет такой жары, как на море, вокруг много ягод и вариантов для интересного, разнообразного отдыха.
Особенно в этой местности может понравиться ценителям активного отдыха. Здесь разработаны вело маршруты и можно пойти в сплав на байдарках. Маршруты несколько подкорректировали из-за территориальной близости к Беларуси.
А вот дискотеки и разные массовые мероприятия здесь отменены. Однако туристам это не мешает, ведь приоритеты и предпочтения для досуга несколько изменились.
Если вода — не твое место силы, можешь попытаться найти “дзен” в горах. Мы рассказали, где самые высокие точки Карпатского хребта и по каким маршрутам туда можно добраться.
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