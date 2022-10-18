Теперь не только в Киеве! McDonald’s открыл рестораны во Львове: адреса и правила работы

Украинцы с нетерпением ждут открытия любимого McDonald’s во всех городах, но пока компания может работать не во всех регионах. Одними из счастливчиков стали киевляне. Рестораны быстрого питания уже открылись в Киеве около месяца назад.

Теперь стало известно об открытии McDonald’s во Львове. Об этом компания написала в своем Twitter.

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Где работает McDonald’s во Львове

Во Львове уже работают четыре заведения по адресам:

просп. Шевченко, 7

просп. Черновола, 12

просп. Свободы, 35

Пустомытовский район, с. Сокольники, ул. Стрыйская, 30а

Также в компании сообщили, что заботятся о безопасности посетителей, поэтому заведения не будут работать во время воздушной тревоги.

Все работники и клиенты в случае угрозы должны покинуть заведение и пройти в безопасное место.

Вкусные бургеры можно съесть не только в McDonald’s, но и у себя на кухне. Ранее мы рассказывали рецепт бургера как у McDonald’s от Евгения Клопотенко.

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