День холодный — год голодный: День Петра и Павла 2023, приметы, традиции и история праздника

День Петра и Павла — один из церковных праздников. День в честь памяти двух верховных апостолов.
В 2023 году День Петра и Павла отмечают 12 июля, в канун праздника заканчивается Петровский (Апостольский) пост.
Но уже с 2024 года православные украинцы смогут праздновать День Петра и Павла 29 июня — вместе с христианами западного обряда.
В этот день почитается память апостолов Петра и Павла. Петр — это сын рыбака, первый из апостолов, признавших Иисуса Христа мессией. Он возглавил общину христиан после Иисуса. Павел — бывший гонитель христиан, раскаявшийся и ставший искренним проповедником христианства.
Оба апостола приняли мученическую смерть за свою веру. Петра распяли, а Павлу отрубили голову за его проповеди. По сей день верующие со всего мира молятся святым о защите и заступничестве.
В этот церковный праздник принято утром сходить в церковь. Вечером нужно приготовить ужин и подать блюда из рыбы. Ужин должен быть щедрым, ведь это первый день после окончания поста.
На День Петра и Павла начинался период свадеб. Раньше считали, что пары, которые поженятся в этом месяце, будут счастливы всю жизнь. А также на Петра и Павла открывали рыболовный сезон.
Верующие говорят, что есть несколько вещей, которые нельзя делать в День Петра и Павла. Если ты нарушишь запреты, то можешь навлечь на себя беду. В этот день нельзя:
День Петра и Павла не самая лучшая дата, чтобы начать что-то делать, ведь существует много запретов. Однако ранее мы рассказывали о лунном календаре удачных дат, которые помогут тебе спланировать важные дела.
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