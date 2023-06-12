День холодный — год голодный: День Петра и Павла 2023, приметы, традиции и история праздника

День Петра и Павла — один из церковных праздников. День в честь памяти двух верховных апостолов.

В 2023 году День Петра и Павла отмечают 12 июля, в канун праздника заканчивается Петровский (Апостольский) пост.

Но уже с 2024 года православные украинцы смогут праздновать День Петра и Павла 29 июня — вместе с христианами западного обряда.

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История Дня Петра и Павла

В этот день почитается память апостолов Петра и Павла. Петр — это сын рыбака, первый из апостолов, признавших Иисуса Христа мессией. Он возглавил общину христиан после Иисуса. Павел — бывший гонитель христиан, раскаявшийся и ставший искренним проповедником христианства.

Оба апостола приняли мученическую смерть за свою веру. Петра распяли, а Павлу отрубили голову за его проповеди. По сей день верующие со всего мира молятся святым о защите и заступничестве.

Традиции в День Петра и Павла

В этот церковный праздник принято утром сходить в церковь. Вечером нужно приготовить ужин и подать блюда из рыбы. Ужин должен быть щедрым, ведь это первый день после окончания поста.

На День Петра и Павла начинался период свадеб. Раньше считали, что пары, которые поженятся в этом месяце, будут счастливы всю жизнь. А также на Петра и Павла открывали рыболовный сезон.

Приметы на День Петра и Павла

Если идет дождь, урожай зерна будет хорошим;

если в этот день жарко, жди морозного Рождества;

если на Петра и Павла будет холодно, год будет голодный.

Что нельзя делать на День Петра и Павла

Верующие говорят, что есть несколько вещей, которые нельзя делать в День Петра и Павла. Если ты нарушишь запреты, то можешь навлечь на себя беду. В этот день нельзя:

заниматься тяжелой физической работой и домашними делами;

шить и вязать, заниматься рукоделием;

купаться в водоёмах — повышается вероятность несчастного случая на воде;

давать и брать что-то взаймы;

ходить в лес.

День Петра и Павла не самая лучшая дата, чтобы начать что-то делать, ведь существует много запретов. Однако ранее мы рассказывали о лунном календаре удачных дат, которые помогут тебе спланировать важные дела.

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