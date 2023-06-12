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День холодный — год голодный: День Петра и Павла 2023, приметы, традиции и история праздника

Богдана Макалюк, редактор сайта 12 июня 2023, 18:15
День пЕтра й Павла в Україні 2022
Фото: Pexels

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