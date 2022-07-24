Доброго вечора, ми з України! Когда можно будет приобрести новую марку от Укрпочты, где трактор тянет танк

Укрпочта продемонстрировала новую марку — Доброго вечора, ми з України. Победной стала иллюстрация, на которой трактор тянет вражеский танк.

В Укрпочте сообщили, что купить марку можно будет с 28 июля. Тираж новой марки — пять млн экземпляров, однако будут ограничения на продажу. А также будет выпущен тематический мерч.

Напомним, что новую марку выбирали среди 1500 работ: среди пяти лучших вариантов украинцы выбирали один в приложении Дія и социальных сетях Укрпочты.

Доброго вечора, ми з України — первая народная почтовая марка, где тематику и эскиз выбирали украинцы.

О войне в Украине рассказывают не только с помощью почтовых марок. Украинский институт при поддержке USAID создал проект Листівки з України / Postcards from Ukraine, чтобы рассказать миру, какой вред украинской культуре и истории наносят российские оккупанты.

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