Путешествия и вдохновение

Доброго вечора, ми з України! Когда можно будет приобрести новую марку от Укрпочты, где трактор тянет танк

Богдана Макалюк, редактор сайта 24 июля 2022, 18:30
Поштова марка Доброго вечора, ми з України!
Фото: Facebook

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