Они создадут праздничное настроение: плейлист новогодних песен

Совсем скоро — рождественские праздники, день Святого Николая и время воплощения всех заветных мечтаний. В этом году мечта у всех украинцев одна — победить врага, потому что не только в детских сказках, но и наяву добро всегда побеждает зло. Лучше всего делать все для украинской победы с праздничным настроением, которое придают новогодние песни.

Праздничный плейлист рождественских песен также может творить чудеса: от хорошего настроения у человека появляется больше сил для работы, а мозг получает важную порцию позитива.

Праздновать зимние праздники в этом году или нет — дело выбора, однако даже в такое сложное время каждому из нас нужна хоть капля рождественского чуда.

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Чтобы праздничная атмосфера побывала в каждом доме, Вікна-новини собрали подборку новогодних песен, которые точно придутся тебе по вкусу! Слушай сам(-а), делись с друзьями и верь в нашу победу.

Новогодний плейлист 2023: слушать онлайн

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Лучшие новогодние песни: слушать онлайн

Песни воспроизводятся сами собой. Слушай и наслаждайся!

В зимнюю новогоднюю атмосферу можно погрузиться и с помощью фильмов. Ранее мы рассказывали тебе о культовых и малоизвестных рождественских кинолентах, которые достойны твоего внимания.

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