Поезд Чоп-Прага: когда запустят и что будет входить в цену билета

Количество украинцев за рубежом существенно увеличилось из-за начала полномасштабного вторжения, поэтому для многих и по сей день остается проблемой логистика между Украиной и другими странами. На замену авиасообщению преимущество получили поезда, а теперь стало известно о запуске поезда Чоп-Прага, который реализуют Укрзалізниця совместно с чешским железнодорожным оператором RegioJet.

Что известно о поезде Чоп-Прага, во сколько обойдется билет и когда начнет курсировать — рассказываем дальше.

Когда запустят поезд Чоп-Прага

Соединение между Чехией и Украиной было очень ожидаемым. Ранее сообщалось, что прямые рейсы в Чоп будут совершать поездом с тремя вагонами на 140 пассажиров. Там будет 80 спальных мест и 60 — сидячих.

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В комментарии Интерфакс-Украина председатель правления Укрзалізниці Евгений Лященко заявил, что уже скоро курсировать начнет поезд Чоп-Прага. Это произойдет благодаря заключению договора между УЗ и чешским железнодорожным оператором RegioJet.

С RegioGet уже заключен контракт, сейчас согласовываются последние технические вопросы. Ожидаем, что поезд Чоп-Прага начнет курсировать в марте, – сообщил Олег Лященко.

Владелец RegioJet Радим Янчура уточнил в комментарии Интерфакс-Украина, что чешский железнодорожный оператор RegioJet будет получать доходы от перевозок, но Укрзалізниці будут вносить плату за доступ к инфраструктуре.

Как купить билет на поезд Чоп-Прага

Билеты на новый поезд еще нельзя купить. Об этом, вероятно, заявят уже при запуске.

Цена билета на поезд Чоп-Прага и что входит в сервис

По информации, общее время поездки Чоп-Прага продлится 13 ч 30 мин. Билет может стоить около 25 евро.

Радим Янчура также добавил, что в стоимость будет входить бесплатная вода, кофе, доступ к Wi-Fi, а также пассажиры будут обеспечены завтраком и ужином.

Это не единственный рейс из Украины за границу, который доступен украинцам сейчас. Раньше мы рассказывали, как добраться до Австрии из Украины без пересадок: читай об этом в материале.

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