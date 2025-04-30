Погода в Болгарии в июне: температура воздуха и моря — прогноз для туристов

Хотя война и не исключила из нашего жизненного прейскуранта отдых, все же его популярные направления стали другими и внутри страны, и за рубежом.

В топ курортного отдыха на смену Турции и Египту входит вполне бюджетная Европа. И Болгария — в том числе. Теплое Черное море, живописные виды, славянский язык и подобный менталитет делают страну крайне привлекательной для летнего отдыха.

Какой будет погода в Болгарии в июне 2025 года — расскажем на примере пяти популярных курортов страны.

Погода в Болгарии в июне 2025 года

В Болгарии климат смешанный — что-то среднее между континентальным и средиземноморским: зимы прохладные, а лето жаркое. На Черном море есть множество больших пляжей, и отдыхать там можно с мая до октября.

В июне 2025 года на любимых среди украинцев курортах Болгарии обещают теплую и приятную погоду — именно то, что нужно для пляжного отдыха. Далее расскажем, какова ситуация с погодой на каждом курорте.

Погода в Болгарии в июне на популярном курорте Золотые пески

На Золотых Песках обещают настоящее лето: днем ​​температура будет колебаться где-то между +21°C и +25°C градусами, а ночью — не холоднее +17°C, максимум до +21°C.

Море к концу месяца хорошо прогреется — вода около +20-22°C, можно смело купаться. Единственное — солнце будет довольно активно, УФ индекс может достигать 9, поэтому в самый пик лучше не оказываться на пляже без защиты.

Погода в Болгарии в июне на курорте Солнечный Берег

В июне на Солнечном Берегу уже достаточно тепло: днем ​​температура может подниматься до +26°C, а ночью опускаться до +15°C. Вода в море прогреется примерно до +20°C — вполне комфортная температура.

Прогноз погоды в Болгарии в июне в Несебре

В Несебре в июне погода довольно мягкая и приятная — днем ​​температура держится где-то на уровне +24°C. Дожди бывают редко, всего несколько раз в месяц, и обычно недолго. В общем — отличный вариант для приятного отдыха без неожиданностей.

Прогноз погоды в Болгарии в июне в Созополе

В Созополе в начале июня днем ​​обещают где-то +22…+23°C, а ночью прохладнее — около +16…+18°C. Но ближе к концу месяца станет гораздо жарче: днем ​​до +30°C, а ночью — до +20°C, то есть почти как днем ​​в начале июня.

Какая температура в Болгарии в июне на курорте Албена

В Албене в июне дневная температура воздуха будет варьироваться от +22°C до +26°C, а ночная — от +13°C до +18°C, море прогреется до +22°C, так что можно смело планировать отдых и на этом курорте Болгарии.

Учти также, что долгосрочный прогноз может отличаться от свежего, подготовленного синоптиками за одну-две недели до твоих путешествий.

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Скриншоты с сайта Meteoprog.

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