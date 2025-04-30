Путешествия и вдохновение

Погода в Болгарии в июне: температура воздуха и моря — прогноз для туристов

Ольга Петухова, редактор сайта 30 апреля 2025, 15:30
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Фото Pexels
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