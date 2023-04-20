Здоровые и пышные кусты: как правильно посадить малину и когда лучше это делать

Одной из вкуснейших и самых полезных ягод, которые можно легко вырастить собственноручно, является малина.

Поэтому в материале мы рассказываем, какой должна быть посадка малины весной 2023 — об оптимальных сроках и правилах посадки.

Сроки посадки малины весной

Оптимальным временем для посадки малины весной по температуре воздуха и прогрева земли является середина апреля — середина мая. Такие погодные условия предотвращают замерзание растений.

Очень важно подготовить почву перед высадкой. Малину нужно сажать на ровной местности без холмов и впадин. Место должно хорошо прогреваться солнцем и не быть на сквозняках.

Учитывай при планировании то, что малина сильно разрастается и ее нежелательно пересаживать.

Кусты малины можно сажать рядом с барбарисом или розами. Если рядом будут деревья яблони — еще лучше. Это убережет растение от гнили.

За две-три недели до высадки нужно добавить в грунт органические удобрения. Это может быть навоз, перегной, помет или компост.

Перед высадкой нужно разровнять почву, убрать сорняки, перекопать ее. Запланируй грядки малины так, чтобы разные сорта не смешивались между собой. Высокорослые сорта нельзя сажать рядом с низкорослыми.

Посадка малины весной 2023: как правильно сажать малину

Если с местом высадки ты уже определился(-лась), можно начинать подготавливать кусты. Выкопай ямки глубиной 40 см на расстоянии одного метра друг от друга. Количество ямок должно быть таким же, как количество саженцев.

Рядом с каждой ямкой вставь палку или другую опору, к которой можно будет подвязывать малину, когда она будет разрастаться.

Сами кусты можно замочить на несколько часов в специальных растворах, которые продаются в магазинах для сада и огорода.

Положи кусты малины в ямки, можно досыпать по стакану пепла. Засыпь корни землей и хорошо полей водой. На каждый куст нужно выливать 3-5 л воды.

После высадки можно промульчировать почву. Это можно сделать торфом, опилками или соломой. Первые ягоды малина подарит на второй год после высадки. Однако некоторые сорта могут начать плодоносить уже в год высадки.

Раньше мы рассказывали, как правильно сажать клубнику весной.

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