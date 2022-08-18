Красивые и приятные поздравления с днем ​​рождения в картинках, стихах и прозе

Поздравления с днем ​​рождения для того, кого любишь, коллеги или просто знакомых — это всегда об искренности и немного о магии. Мы ведь хотим своими словами прислать человеку сил, здоровья, вдохновить и подтолкнуть к воплощению мечтаний. Пожеланиями мы поддерживаем каждого и показываем, что мы не безразличны.

Помнишь то чувство, когда с полночи тебе уже “заваливают” мессенджеры и звонками заставляют телефон танцевать весь день? Поэтому мы подготовили для тебя лучшие поздравления с днем ​​рождения в прозе, стихах и картинках на любой вкус, чтобы всегда иметь выбор, как поздравить кого-нибудь. Так что сохрани ссылку себе.

Поздравления с днем ​​рождения в прозе

C Днем рождения! Желаю получать удовольствие каждый день и иметь сотни причин для улыбки. Наслаждайся всем, что делаешь и имей всегда искренних и добрых людей рядом. И мирного неба над головой!

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Поздравляю с днем рождения! Пусть здоровье никогда не беспокоит, а счастье караулит на каждом шагу жизни. Легкого достижение целей и мечтаний. Живи свою лучшую жизнь! А мы будем тебя поддерживать.

***

С днем твоего рожденья! От всего сердца желаю счастья, удачи и крепкого здоровья. Пусть жизнь дарит много путешествий и только приятные сюрпризы. Пусть друзья и родные всегда будут рядом, а все проблемы и разногласия уйдут очень далеко и никогда не возвращаются. Верь в себя и иди стремительно к своей мечте.

Поздравления с днем рождения в картинках

Поздравления с днем рождения в стихах

В лучший день во всем году

Пожелаю я мечту,

Чтоб сбылась она сейчас,

В этот миг и в этот час!

Океан желаю счастья,

Целый небосвод любви,

Водопады из успехов,

Берега большой мечты.

Дружбы доброй и правдивой,

Жизни правильной, счастливой,

Окруженья настоящего,

И пути всегда блестящего!



***

Желаю радостных событий,

Приятных праздничных открытий,

Большой и сказочной удачи,

Успеха громкого в придачу.

Желаю крепкого здоровья,

Дней, полных счастьем и любовью,

Не знать обид и огорчений,

И поздравляю с днем рождения!

***

Пусть жизнь твоя сияет ярко,

И дарит лучшие подарки:

Любовь, здоровье, пониманье,

Успех, достаток и вниманье.

Удачу, дружбу, вдохновенье,

Отвагу, верность и терпенье,

Тепло, уют и доброту,

И веру детскую в мечту!



***

Любви, успеха, приключений,

Побольше радостных мгновений,

Жить долго, как живут слоны,

Прекрасно спать и видеть сны,

Уметь работать, не скучая,

Не знать ни горя, ни печали,

Во всём лишь счастье находить,

С собой в ладу и мире быть!

Кстати, если у твоей самой родной скоро день рождения или другой праздник. Мы также приготовили идеи подарков для мамы.