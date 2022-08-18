Красивые и приятные поздравления с днем ​​рождения в картинках, стихах и прозе

Поздравления с днем рождения для того, кого любишь, коллеги или просто знакомых — это всегда об искренности и немного о магии. Мы ведь хотим своими словами прислать человеку сил, здоровья, вдохновить и подтолкнуть к воплощению мечтаний. Пожеланиями мы поддерживаем каждого и показываем, что мы не безразличны.
Помнишь то чувство, когда с полночи тебе уже “заваливают” мессенджеры и звонками заставляют телефон танцевать весь день? Поэтому мы подготовили для тебя лучшие поздравления с днем рождения в прозе, стихах и картинках на любой вкус, чтобы всегда иметь выбор, как поздравить кого-нибудь. Так что сохрани ссылку себе.
C Днем рождения! Желаю получать удовольствие каждый день и иметь сотни причин для улыбки. Наслаждайся всем, что делаешь и имей всегда искренних и добрых людей рядом. И мирного неба над головой!
Поздравляю с днем рождения! Пусть здоровье никогда не беспокоит, а счастье караулит на каждом шагу жизни. Легкого достижение целей и мечтаний. Живи свою лучшую жизнь! А мы будем тебя поддерживать.
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С днем твоего рожденья! От всего сердца желаю счастья, удачи и крепкого здоровья. Пусть жизнь дарит много путешествий и только приятные сюрпризы. Пусть друзья и родные всегда будут рядом, а все проблемы и разногласия уйдут очень далеко и никогда не возвращаются. Верь в себя и иди стремительно к своей мечте.
В лучший день во всем годуПожелаю я мечту,Чтоб сбылась она сейчас,В этот миг и в этот час!
Океан желаю счастья,Целый небосвод любви,Водопады из успехов,Берега большой мечты.
Дружбы доброй и правдивой,Жизни правильной, счастливой,Окруженья настоящего,И пути всегда блестящего!
Желаю радостных событий,Приятных праздничных открытий,Большой и сказочной удачи,Успеха громкого в придачу.
Желаю крепкого здоровья,Дней, полных счастьем и любовью,Не знать обид и огорчений,И поздравляю с днем рождения!
Пусть жизнь твоя сияет ярко,И дарит лучшие подарки:Любовь, здоровье, пониманье,Успех, достаток и вниманье.
Удачу, дружбу, вдохновенье,Отвагу, верность и терпенье,Тепло, уют и доброту,И веру детскую в мечту!
Любви, успеха, приключений,Побольше радостных мгновений,Жить долго, как живут слоны,Прекрасно спать и видеть сны,Уметь работать, не скучая,Не знать ни горя, ни печали,Во всём лишь счастье находить,С собой в ладу и мире быть!
Кстати, если у твоей самой родной скоро день рождения или другой праздник. Мы также приготовили идеи подарков для мамы.