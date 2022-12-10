С днем Святого Николая! Красивые поздравления в картинках, стихах и прозе для самых родных

День Святого Николая — один из самых волшебных праздников как для детей, так и взрослых, потому что ассоциируется с чудесами, сказкой и долгожданным снегом. Вікна подготовили для тебя поздравления с днем Святого Николая для самых родных. Выбирай открытки или стихи в нашем материале.

Поздравления с днем Святого Николая 2022 в картинках и стихах

В день Святого Николая я желаю тебе хорошего пути к успехам, свершению желаний и надежд, невероятного счастья в жизни и любви, крепкого здоровья и домашнего уюта.

Поздравляю с днем Святого Николая! Пусть сердце откроется для настоящего чуда, а душу оставят все печали, пусть сегодня будет день, когда ты расцветешь и засияешь лучами радости, счастья. Желаю благополучия и здоровья, приятных мгновений жизни и искренних улыбок родных.

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Пусть Святой Николай всегда идет рядом с тобой по жизни. Пусть он убережет тебя от плохого, покажет истинный путь и благословит на хорошую дорогу. Если твои мысли будут чисты и в сердце ты будешь нести только добро и любовь, то святой покровитель сделает твой жизненный путь светлым, радостным и всегда безнапасным. С большим праздником Святого Николая!

С днем Николая поздравляю,

Осуществления желаний желаю.

Чтобы дом Ангел берег,

В здравии и счастье помог.

Пусть Святой Николай

Превращает будни в рай,

Чтобы горя не случалось,

Всё, что в планах, получалось.

Чтоб своей рукой чудесной

Снял печаль, волненья, стрессы,

Счастье в душу поселил

И от бед тебя хранил!



С днем Святого Николая: поздравления в картинках

Мы сохранили для тебя эти картинки по ссылке. Ты можешь загрузить их и разослать родным и друзьям.

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