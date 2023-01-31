Путешествия и вдохновение

“Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання…” Поздравления с Днем Святого Валентина

Даниэла Долотова, редактор сайта 31 января 2023, 08:30
День святого Валентина
Фото: Pexels

Больше новостей
Карта бойових дій в Україні 31.01.2023 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 31 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Шкода штучних підсолоджувачів — чи можна замінювати ними цукор
Маркетинг и самообман? Стоит ли заменять сахар искусственными подсластителями
Рецепт шакшуки від Євгена Клопотенка
Необычная яичница! Почувствуй арабские пряности и пикантные нотки в шакшуке по рецепту Евгения Клопотенко
вступна кампанія 2023
Без мультитеста: как в этом году абитуриенты с ВОТ будут поступать в вузы
Смотреть больше

Материалы по теме

Ідеї манікюру на день Святого Валентина — яскрава добірка
Когда любовь царит в воздухе: идеи маникюра на День Святого Валентина
Подарунки
Что подарить на 14 февраля парню: идеи ярких подарков на любой бюджет
коли день святого валентина 2023
А тебе Купидон уже выстрелил в сердце? День Святого Валентина: дата, история и традиции
День соборності України
От Киевской Руси и по сей день — как украинцы лелеяли свою соборность и воплощали национальную идею

Видео
Карта бойових дій в Україні 31.01.2023 онлайн

Актуальная карта боевых действий в Украине 31 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:54
Росіяни двічі зруйнували дім: родина змушена шукати прихисток
Дважды в одну воронку попадает? Как семья из Запорожья снова осталась без крыши над головой
0:03:19
Захисник з Бахмуту
У них словно амнезия, каждый день на нас прут. Защитник из Бахмута о своем ранении и ситуации на фронте
0:04:00
Ендрю Багшоу
Он просто хотел помогать людям. Каким был британский волонтер Эндрю Багшоу и как прошло прощание с ним
0:03:43
дніпро
Время остановилось: как Днепр возвращается к жизни после трагедии 14 января
0:04:36
Допомога ЄС
Свет для Украины: как Европарламент помогает украинским энергетикам, предоставив LED-лампы
0:02:13
Херсонщина
Как стрельнут, я аж кричу! Пенсионеры о жизни в Херсонской области под шквальным огнем россиян
0:06:04
Бахмут сьогодні: що розповідають військові про бої у місті
Один день с военными в самой горячей точке — репортаж из Бахмута
С-300: характеристики ракеты
Ракеты С-300: характеристики, классификация и где их используют россияне
0:02:20
Херсон
Под массированным обстрелом почти сутки! Что известно о ситуации в Херсоне 29 января
Больше видео
Шкода штучних підсолоджувачів — чи можна замінювати ними цукор
Читать дальше
Маркетинг и самообман? Стоит ли заменять сахар искусственными подсластителями
Рецепт шакшуки від Євгена Клопотенка
Читать дальше
Необычная яичница! Почувствуй арабские пряности и пикантные нотки в шакшуке по рецепту Евгения Клопотенко

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь