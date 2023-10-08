На страже правосудия 24/7: поздравления с Днем юриста 2023

Ежегодно День юриста в Украине отмечают в начале октября. В этот день мы поздравляем всех тех людей, которые чтут законы и Конституцию нашей страны.
Каждый день юристы разбираются в законодательстве, работают в судах и помогают людям в борьбе за их права.
Когда день юриста в Украине в 2023 году и лучшие поздравления с днем юриста — читай в материале.
В Украине День юриста отмечают 26 лет подряд. Мы сталкиваемся со знатоками правосудия практически в любой сфере.
Поэтому поздравить знакомых юристов в этот день точно будет не лишним.
Поэтому поздравить знакомых юристов в этот день точно будет не лишним.
Эта профессия пришла к нам с Древнего Рима.
Считается, что именно жрецы были первыми юристами, ведь именно они брали на себя ответственность управлять религиозными делами и судами.
В Украине этот праздник ввел второй президент Леонид Кучма.
Отмечать День юриста начали в 1997 году 8 октября.
Отмечать День юриста начали в 1997 году 8 октября.
В этот день, более тысячи лет назад, Ярослав Мудрый издал законы под названием Руська правда.
В этот светлый октябрьский день хочется от всей души поздравить вас с профессиональным праздником! Бывают тяжелые моменты, когда ни родные, ни знакомые не могут прийти на помощь.
Именно в таких ситуациях вы спасаете и подаете руку помощи! Спасибо за ваш труд и человечность!
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С Днем юриста! Больше мощных побед, ярких судов и интересных дел! Чтобы каждый ваш день был наполнен радостью, искренними эмоциями и хорошим настроением!
Не теряйте ваш профессионализм и хватку! Всего самого наилучшего!
Поздравляю с профессиональным праздником! Пусть ваш труд всегда оценивается по достоинству! Пускай каждое дело, за которое вы беретесь, будет иметь колоссальные успехи!
Желаю безопасности, интересных дел, везения и удачи! Пусть на вашей стороне всегда будут честь и правда! Побольше вам энергии, достатка, сил и терпения!
С Днем юриста! Желаю вам каждый день получать максимальное удовольствие от своей профессии! Пусть ваша помощь людям возвращается вам вдвойне!
Побольше побед, выигранных дел, легких судов и перспектив! Пускай на вашем сложном пути вас ждет потрясающий успех, радость и много везения!
С праздником! В этот день хочется пожелать вам мира, любви, благополучия и удовольствия!
Ставьте высокие цели и боритесь за тех, кто несет в своем сердце добро, правду и искренность. Пусть закон всегда будет на вашей стороне, а труд – приносил большой доход и радость!
Поздравляю с Днем юриста! Спасибо вам за постоянную поддержку! Пускай ваш опыт всегда успешно применялся в работе и приносил людям пользу.
Чтобы ваш дух всегда был твердым, а вы – стойким и беспристрастным. Пускай ваш острый ум и рассудительность всегда приносили вам большие успехи! Оставайтесь настоящим профессионалом своего дела и боритесь за правду в это непростое время!
Путь юриста – сложный и ответственный
Пускай приносит славу соответственно!
Побольше сил, терпения и гордости
Любви вам, легкости и бодрости!
Ваш каждый день – совсем не легкий,
В нем много трудностей, забот
Пускай ваш путь с Фемидой долгий
Будет без неудач и без хлопот!
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