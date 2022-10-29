Самый мистический день в году: поздравления с Halloween 2022

Во всем мире совсем скоро будут отмечать праздник Хэллоуина. Он состоится в ночь с 31 октября на 1 ноября.
Уже сейчас многие люди выбирают оригинальные костюмы на торжество, вырезают тыквы и покупают атмосферные свечи.
Читай идеи необычных поздравлений на Хэллоуин для друзей, коллег и одноклассников — в материале.
Когда-то считалось, что именно в этот день духи приходят в мир живых людей, и делают все, о чем мечтали весь прошлый год.
Все традиции на Хэллоуин — связаны с мистикой. Многие в этот день наряжаются в тематические костюмы.
Все традиции на Хэллоуин — связаны с мистикой. Многие в этот день наряжаются в тематические костюмы.
Самые популярные образы — ведьм, вампиров, разнообразных героев из новых и старых фильмов. Люди на Хэллоуин наносят грим на лицо, смотрят ужастики, рассказывают страшные истории и посещают вечеринки.
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С Хэллоуином! Желаю тебе страшно красивой и счастливой жизни. Чтобы адреналин появлялся только от приятных и удивительных встреч! Чтобы до мозга костей у тебя были прекрасные и радостные чувства, эмоции, ощущения. Пусть все мистическое в эту ночь веселится, а ты всем сердцем верь в добро, свет и мир, вопреки всем возможным суевериям!
С Праздником! Желаю, чтобы в твоей жизни были веселые и увлекательные моменты, в которых не будет места страхам, потерям, огорчениям и бедам. Пусть каждую твою дорогу перебегают только белые коты, а жизни будет только одна паутина — счастья!
С Днем Хэллоуина! Желаю, чтобы каждый день у тебя захватывало дух только от добрых и интересных моментов, а не от ужаса! Чтобы праздник был веселым, друзья радостными, а родные — всегда в безопасности!
Желаю, чтобы все ведьмы и ужасные подонки всегда обходили тебя стороной! Чтобы в доме всегда была атмосфера праздника, тепла и уюта! Чтобы каждый твой день был ярким и насыщенным, несмотря на погоду!
В этот праздник хочу пожелать тебе мира, любви, а темноты — только в твоих любимых фильмах ужасов! Чтобы все смерти были только в фанфиках, а добро и свет — в реальной жизни! Поздравляю!
Чтоб кровь твоя кипела в жилах,
От приключений, драм не хилых,
Свечами был весь дом обставлен,
И каждый день — как будто праздник!
Вот кровь стекает по сюжету,
А тут — ужасные сирены,
Чтоб это было на экране,
А в жизни — все по барабану.
Пусть атмосфера Хэллоуина,
Всегда, везде, тебя манила
Тыквами обставь ты дом
И много свечь чтоб было в нем!
А пока ты зажигаешь свечи и запасаешься тыквами, читай материал о том, как сэкономить на отоплении зимой.
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