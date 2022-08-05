Пусть жизнь будет сладкой! Поздравления с Медовым Спасом 2022 года в картинках

Одними из главных церковных праздников августа являются три Спаса: Медовый, Яблочный и Ореховый. Первым отмечают Медовый Спас, в этом году праздник пришелся на 14 августа.

Первый Спас называют Медовым, ведь раньше люди в этот период собирали мед. Однако ели его только после освящения в церкви. Второе название праздника — Маковея, ведь на полях к этому времени уже созревает мак.

Согласно традициям праздника, нужно печь коржи с маком и есть их с медом. Освящать в церкви мед, мак, полевые цветы, которые потом становятся оберегом.

В этот день на пасеку приходили дети, и всех желающих угощали свежим медом. Существует еще третье название этого праздника — Мокрый Спас, поэтому следует быть осторожными на воде в этот день.

На Медовый Спас принято быть добрым и желать всем счастья и хорошей судьбы. Если быть добрым к окружающим, это вернется в стократ. Люди приветствовали друг друга с искренними намерениями и угощали пирожками, коржами и медом.

Вікна подготовили для тебя яркие поздравления с Медовым Спасом в картинках. Загружай их по ссылке и отправляй друзьям и родным!











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