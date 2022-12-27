С Новым годом 2023! Яркие поздравления в картинках, прозе и стихах для самых родных

В Новый год у украинцев только одно желание на всех. Наш народ встретит этот праздник в разных условиях, но мы должны делиться друг с другом искренними эмоциями и теплом. Поздравь самых родных с Новым годом 2023!

Вікна подготовили для тебя трогательные и красивые поздравления, а еще открытки, которые ты можешь разослать друзьям и родственникам.

Поздравления с Новым годом 2023 в стихах и картинках

Новый год 2023 точно осуществит самое заветное желание всего украинского народа и цивилизованного мира — победу Украины в войне. Если ты отказался(-лась) от пышных празднований, не забывай о поздравлении других, ведь праздник у нас один на всех, как и мечта.

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В материале ты найдешь душевные поздравления с Новым годом в стихах, прозе и картинках. Выбирай то, которое понравилось больше всего, и делись с родными теплом и поддержкой во время праздников.

С Новым годом 2023! Поздравления в стихах

В Новый год примчится Кролик в гости,

Принесет в корзинке счастье и успех,

Очистит дом от зависти и злости,

Чтоб заходил туда лишь добрый смех.

Подарки и сюрпризы в гору чтобы собирались.

От их количества чтоб было на душе тепло.

С родными и друзьями чаще чтоб встречались,

И было в сердце чтоб весь год светло.

Пусть Новый год исполнит все желанья,

И счастье всем большое принесёт.

Желаю вам любви и процветанья,

И пусть в грядущем вам всегда везёт!

Пусть о здоровье мысли не тревожат,

И те, кто рядом, будут вам близки,

Желаю вам успеха очень много,

И век не знать ни горя, ни тоски!

Желаю мира и добра,

Любви, душевного тепла!

Пускай вам этот Новый год

Успех и радость принесет!

Пусть Новый год откроет двери

В мир волшебства, заботы, веры.

И всё хорошее начнется!

Удача пусть вам улыбнется!

Поздравления с Новым годом в прозе

Поздравляю с Новым годом! Желаю мира, домашнего уюта, хорошего настроения, исполнения мечтаний, надежды, достатка, искренней радости и крепкой любви. Желаю, чтобы Новый год принес много радостных встреч, веселья, приятных путешествий. И пусть сердце наполняется счастьем!

Поздравляем с Новым годом 2023! Желаем победы и успехов, приятных сюрпризов, а еще веселья, искренности, крепкого здоровья и добра!

С наступающим Новым годом! Пусть жизнь искрится, как бокал дорогого шампанского. Пусть здоровье будет крепким, а победа скорой. Желаю тебе в 2023-м много денег, семейного тепла и уюта в душе. Благополучия и счастья в Новом году!

С Новым годом 2023: поздравления в картинках

Вікна—новини подготовили для тебя красивые и праздничные картинки-открытки с Новым годом 2023! Ты можешь скачать их по этой ссылке и разослать друзьям и родным.











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