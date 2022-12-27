С Новым годом 2023! Яркие поздравления в картинках, прозе и стихах для самых родных

В Новый год у украинцев только одно желание на всех. Наш народ встретит этот праздник в разных условиях, но мы должны делиться друг с другом искренними эмоциями и теплом. Поздравь самых родных с Новым годом 2023!
Вікна подготовили для тебя трогательные и красивые поздравления, а еще открытки, которые ты можешь разослать друзьям и родственникам.
Новый год 2023 точно осуществит самое заветное желание всего украинского народа и цивилизованного мира — победу Украины в войне. Если ты отказался(-лась) от пышных празднований, не забывай о поздравлении других, ведь праздник у нас один на всех, как и мечта.
В материале ты найдешь душевные поздравления с Новым годом в стихах, прозе и картинках. Выбирай то, которое понравилось больше всего, и делись с родными теплом и поддержкой во время праздников.
В Новый год примчится Кролик в гости,Принесет в корзинке счастье и успех,Очистит дом от зависти и злости,Чтоб заходил туда лишь добрый смех.
Подарки и сюрпризы в гору чтобы собирались.От их количества чтоб было на душе тепло.С родными и друзьями чаще чтоб встречались,И было в сердце чтоб весь год светло.
Пусть Новый год исполнит все желанья,И счастье всем большое принесёт.Желаю вам любви и процветанья,И пусть в грядущем вам всегда везёт!
Пусть о здоровье мысли не тревожат,И те, кто рядом, будут вам близки,Желаю вам успеха очень много,И век не знать ни горя, ни тоски!
Желаю мира и добра,Любви, душевного тепла!Пускай вам этот Новый годУспех и радость принесет!
Пусть Новый год откроет двериВ мир волшебства, заботы, веры.И всё хорошее начнется!Удача пусть вам улыбнется!
Вікна—новини подготовили для тебя красивые и праздничные картинки-открытки с Новым годом 2023! Ты можешь скачать их по этой ссылке и разослать друзьям и родным.
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