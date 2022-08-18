Мира и благополучия — поздравления с Яблочным Спасом в картинках и стихах

Яблочный Спас — второй из трех ежегодных Спасов. Эти три праздника символизируют конец лета и подготовку к зиме. Яблочный Спас в этом году пришелся на 19 августа.
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Яблочный Спас скорее встречай,Яблоком вкусным друзей угощай.И щедрость твоя к тебе вернется,А злоба и горе тебя не коснется.
Уже спелые яблоки в нашем саду,К нам пришел долгожданный Спас,Собираем, радуемся урожаю,Чтобы было что отложить про запас.
И каждое спелое яблоко из урожаяЖизненную и магическую силу имеет.Его нужно в церкви освятить,Чтобы оно дало нам силы жить.
Сегодня настал ЯблочныйБлагословенный Спас.Желаю, чтобы все узнали,Что Бог есть среди нас.
Любовь, заботу пусть тебеОн пошлет с неба,И будет радость на Земле,И счастье оживет!
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Поздравляю тебя со славным праздником Яблочного Спаса! Желаю мирного неба и ароматных яблок! Пусть этот день наполнит тебя силами и здоровьем.
Поздравляю с праздником Преображения Господнего. В Яблочный Спас я желаю тебе каждый день вдыхать чудесный аромат жизни, словно ты живешь в яблоневом саду, желаю мира, здоровья, достатка и любви.
В этот светлый и радостный день Преображения Господнего желаем мира в каждом доме, счастья в каждой семье, гармонии в каждом сердце! Как лето сегодня переходит в щедрую осень, так пусть все ваши начинания и дела приносят плоды, мечты начнут сбываться и счастье войдет в вашу жизнь солнечным светом!
Ранее мы рассказывали, когда отмечают Спасы 2022 и какие традиции их празднования.
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