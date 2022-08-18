Мира и благополучия — поздравления с Яблочным Спасом в картинках и стихах

Яблочный Спас — второй из трех ежегодных Спасов. Эти три праздника символизируют конец лета и подготовку к зиме. Яблочный Спас в этом году пришелся на 19 августа.

Успей поздравить родных и друзей открытками и стихами, которые редакция Вікон подготовила для тебя.

Поздравления со Спасом в стихах

Яблочный Спас скорее встречай,

Яблоком вкусным друзей угощай.

И щедрость твоя к тебе вернется,

А злоба и горе тебя не коснется.

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Уже спелые яблоки в нашем саду,

К нам пришел долгожданный Спас,

Собираем, радуемся урожаю,

Чтобы было что отложить про запас.

И каждое спелое яблоко из урожая

Жизненную и магическую силу имеет.

Его нужно в церкви освятить,

Чтобы оно дало нам силы жить.

Сегодня настал Яблочный

Благословенный Спас.

Желаю, чтобы все узнали,

Что Бог есть среди нас.

Любовь, заботу пусть тебе

Он пошлет с неба,

И будет радость на Земле,

И счастье оживет!

Читать по теме Приносит холода и осень: традиции и приметы на Яблочный Спас Смотри в нашем материале традиции празднования и приметы в день Яблочного Спаса.

Поздравления с Яблочным Спасом в картинках

Мы подготовили для тебя открытки со Спасом, которые ты можешь скачать в хорошем качестве по этой ссылке.











Поздравления с Яблочным Спасом в прозе

Поздравляю тебя со славным праздником Яблочного Спаса! Желаю мирного неба и ароматных яблок! Пусть этот день наполнит тебя силами и здоровьем.

Поздравляю с праздником Преображения Господнего. В Яблочный Спас я желаю тебе каждый день вдыхать чудесный аромат жизни, словно ты живешь в яблоневом саду, желаю мира, здоровья, достатка и любви.

В этот светлый и радостный день Преображения Господнего желаем мира в каждом доме, счастья в каждой семье, гармонии в каждом сердце! Как лето сегодня переходит в щедрую осень, так пусть все ваши начинания и дела приносят плоды, мечты начнут сбываться и счастье войдет в вашу жизнь солнечным светом!

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