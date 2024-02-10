Страна начинается с тебя — откровенно клишированная фраза, которая до сих пор остается актуальным призывом к действиям. Ведь сделать свою жизнь и жизнь других граждан более комфортной может каждый и каждая из нас! Стоит только посмотреть вокруг и подумать, какие именно твои навыки могут изменить ситуацию к лучшему.

Украина долгое время не могла заботиться о своих исторических памятниках. Многие из них разрушили советские власти, нечестные чиновники, в конце концов — российские оккупанты, обстреливающие гражданские и административные здания.

Одно из таких зданий, которое сыпется прямо на глазах, расположено в Полтаве, на Павленковской площади. Двухэтажное здание выкупил у города предприниматель Олег Хардин, чтобы… возобновить его и отдать в общественное пользование.

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Что известно об этом здании, есть ли у него историческое прошлое и как именно Олег Хардин планирует его восстанавливать, рассказали в Суспільному. Мы пересказываем эту историю дальше, чтобы вдохновить других на подобные поступки.

В Полтаве предприниматель выкупил у города здание, чтобы отреставрировать

Помещение на Павленковской площади — бывшая вечерняя школа города Полтавы. Когда-то это был частный особняк, который отобрали и отдали на содержание государства — со временем здесь размещались разные учебные заведения.

У него продырявленная крыша, сбитая облицовка стен и груды мусора внутри.

За зданием не было ухода, поэтому оно уничтожилось под влиянием осадков и погодных условий.

Выкупил столетнее здание, чтобы отреставрировать: как в Полтаве предприниматель заботится о благоустройстве города / 2 Фотографии

Местный предприниматель Олег Хардин рассказал, что здание несколько раз достраивали, меняли планирование. С 2009 года его не использовали, здесь несколько раз были пожары.

Построили его примерно в 1890 годах.

Семья Хардина арендовала помещение в 2017 году, закрыла окна и двери, чтобы сделать доступ к помещению невозможным. Он вспоминает, что некоторые комнаты были доверху забиты мусором — не строительным, а бытовым. В отходах можно найти и тела животных.

— Более 20 машин грузовиков. Оно в некоторых местах фактически по окна было захламлено мусором. Это какие-то мертвые домашние животные, это испорченные унитазы, это просто бытовой мусор, — объяснил он.

В то же время, 26 января на сессии Полтавского городского совета депутаты согласовали предпринимателю Олегу Хардину приватизацию помещения путем выкупа. Стоимость здания оценили примерно в 2,5 млн. грн.

Бывшая вечерняя школа: что будет в здании дальше

По воспоминаниям жителей, за зданием давно не ухаживали, поэтому даже было опасно проходить рядом.

В то же время, сам Олег Хардин сказал, что на реставрацию и полное восстановление здания нужно около 25 млн. грн.

— Была мысль сделать здесь современный хостел, благоустройство территории. По моему призванию, я бы хотел сделать здесь комнату для того, чтобы дети занимались шахматами. И также мы говорили с Олегом Пустовгаром из Украинского института национальной памяти, чтобы сделать здесь музей-комнату Ивана Стешенко, — добавил Олег Хардин.

Он также рассказал, что исторического прошлого здание нет, однако это не значит, что оно должно просто уничтожиться.

Теперь он будет ждать выводов специалистов о состоянии помещения, на основе чего будут разрабатываться проекты и эскизные предложения.

— Мы обсудим их с общественностью, депутатским корпусом. После этого будет наработан рабочий проект, где будет расписано по строительному объему, количество работ. Я этот путь оптимистично оцениваю года в три, — говорит предприниматель.

Раньше мы рассказывали тебе о других архитектурных памятниках, которые разрушаются и требуют внимания со стороны общества.

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