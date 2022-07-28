Доброго вечора, ми з України! Стартовала продажа новой марки Укрпочты, на которой трактор тянет танк

В четверг, 28 июля, в Украине стартовала продажа новой марки Доброго вечора, ми з України. Ранее иллюстрация, на которой трактор тянет вражеский танк, победила в опросе среди украинцев.

Тираж новой марки – пять млн экземпляров, однако будут введены ограничения на продажу. Также компания планирует выпустить тематический мерч.

Напомним, что новую марку выбирали среди 1500 работ: среди пяти лучших вариантов украинцы выбирали один в приложении Дія и социальных сетях Укрпочты.

Доброго вечора, ми з України — первая народная почтовая марка, тематику и эскиз которой выбирали украинцы.

О войне в Украине рассказывают не только с помощью почтовых марок. Украинский институт при поддержке USAID создал проект Листівки з України / Postcards from Ukraine, чтобы рассказать миру, какой вред украинской культуре и истории наносят российские оккупанты.

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