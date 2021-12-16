Пряники, засушенные фрукты и нежные цвета: как украсить елку-2022

Если вы тоже готовитесь зажечь домашнюю елку, то советы из нашего сюжета будут вам полезны. Мы собрали идеи, как оригинально украсить новогоднее дерево.

Тренд на hand-made

Если говорить о елке, в последние годы украинцы подхватили тренд украшать ее натуральными игрушками hand-made, рассказывает Наталья — она флорист и декоратор уже более десяти лет.

К примеру, пряниками ручной работы. Они очень ароматные и создают дома уют, — рассказывает Наталья.

Она добавляет: прекрасно, когда есть традиция всей семьей что-то делать вместе, а потом украшать семейными шедеврами новогоднее дерево.

Украсить елку можно: шишками, орехами, сушеными мандаринами или ломтиками апельсина. “Здесь можно фантазировать и придумывать”, — убеждает декоратор.

Также на протяжении последних пяти лет появился тренд на новогодние венки, которыми можно украшать двери или повесить их на стене либо поставить на праздничном столе.

Трендовые цвета

Если все же вы решили украшать елку по старинке, игрушками, Наталья советует присмотреться к украшениям трендового цвета.

Голубой, фиолетовый, сиреневый. Холодные оттенки, а также оттенки белого, серого, нежно-розового и разных цветочных цветов.

Декоратор говорит: сейчас есть немалый выбор искусственных игрушек самых разных форм.

Путешествие на фабрику по производству украшений

На Клавдиевской фабрике елочных украшений изготавливают как традиционные шарики, так и фигурки людей, машин, животных, овощей и фруктов.

Это могут быть профессии, увлечения, какие-то ситуации из жизни. То есть, можно украшать елку событиями из жизни, а не просто использовать елочные украшения в качестве декора, — советует главная художница Марина Чупринская.

И, конечно, здесь уверены, что елка невозможна без символа грядущего года — Водяного Тигра.

“Мы создали форму и ярко ее расписали, чтобы показать, что здесь очень много сокровищ, потому что в следующем году каждому хочется, чтобы он принес как можно большее богатства, удовольствия, радости и т.д.”, — отмечает арт-директор фабрики игрушек Марина Гукасова.

Мы же с декоратором Натальей взялись украшать елку в базовых цветах. Это красные, золотистые, серебристые украшения и чуть-чуть hand-made. Они всегда актуальны. Поэтому если собрать даже минимальный набор подобных украшений — ваша елка будет в тренде еще много лет.

А вдруг вы ценитель экологических трендов, советуем почитать про экологичный Новый год. Как украсить дом и не навредить природе — советы от ONUKA, Златы Огневич, известных украинских дизайнеров уже в нашем материале.