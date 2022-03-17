Пять нелепых способов вывезти мужчину за границу во время военного положения. Какое наказание грозит за такие действия

С началом войны попыток нелегального пересечения границы стало в разы больше.
Из-за военного призыва и ограничения на выезд для мужчин из Украины происходят разные случаи на пунктах пропусков.
Мы собрали пять самых нелепых попыток пересечь границу Украины.
Важно: Редакция Вікна-новини категорически не советует следовать таким примерам.
Эти люди будут нести ответственность перед Законом за незаконное пересечение границы во время военного положения.
На пункте пропуска Росошаны пограничники обнаружили необычного “пассажира”. В багажнике автомобиля был бейби-бокс, в котором во время осмотра нашли мужчину.
Он пытался незаконно пересечь границу с Молдовой.На гражданина Украины составили административные документы за попытку нарушения государственной границы.
Также составлены документы и на его супругу по статье 332 УКУ (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
В пункте пропуска Порубное киевлянин попытался незаконно пересечь границу в образе женщины с ребенком в коляске.
Мужчина предоставил на пограничный контроль паспорт своей жены. Замысел был разоблачен. Уклоняющемуся от призыва не помогли даже косметика и парик.
Пограничники направили сообщение в полицию по признакам преступления, предусмотренного ст. 336 УКУ Уклонение от призыва по мобилизации, а также привлекли мужчину к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы.
В Винницкой области обнаружили мужчину, который сфальсифицировал смерть жены и пытался пересечь границу с поддельными документами.
Харьковчанин призывного возраста предоставил копию свидетельства о смерти жены. Надеясь, как единственный опекун двоих детей, пересечь границу.
Во время собеседования и проверки охранники границы обнаружили, что умершая жена уже дважды пересекала государственную границу после своей смерти. Мужчина признался, что купил свидетельство в интернете.
Ему тоже грозит ответственность.
47-летний житель села Тереблече пешком прибыл в контрольно-пропускной пункт Порубное и попытался предоставить инспектору пограничной службы 500 евро за содействие в беспрепятственном пересечении государственной границы.
По указанному факту следователи открыли уголовное производство. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.
Граждан Украины призывного возраста задержали вблизи пограничных подразделений Яблоновка, Хижа и Солотвино на границе с Румынией.
В ходе патрулирования наряды задержали шестерых мужчин из разных уголков Украины: Киева, Харькова, Житомира, Ивано-Франковска, Кропивницкого и Закарпатья.
Они задержаны по статье Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины и переданы представителям полиции.
Не нарушай закон, береги себя и читай правила въезда украинцев за границу во время войны.